На админгранице с Крымом протестовали против российской оккупации

Крымские татары на Чонгаре на админгранице с оккупированным Крымом вышли на митинг с требованием деоккупации полуострова.

Источник: телеканал ATR

Детали: Сотни украинцев с государственными флагами и этническими флагами крымских татар вышли против российской оккупации.

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Протест прошел на Чонгаре на админгранице с оккупированным полуостровом Крым.

Митингующие кричали популярные в Украине лозунги: "Русский военный корабль иди на*уй", "Путин - х*йло", и тому подобное.