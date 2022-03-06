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На админгранице с Крымом протестовали против российской оккупации

Мазуренко Алена Воскресенье, 6 марта 2022, 22:37

Крымские татары на Чонгаре на админгранице с оккупированным Крымом вышли на митинг с требованием деоккупации полуострова.

Источник: телеканал ATR

Детали: Сотни украинцев с государственными флагами и этническими флагами крымских татар вышли против российской оккупации.

Протест прошел на Чонгаре на админгранице с оккупированным полуостровом Крым.

Митингующие кричали популярные в Украине лозунги: "Русский военный корабль иди на*уй", "Путин - х*йло", и тому подобное.

Темы: крымские татарыКрымоккупацияРосcия
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