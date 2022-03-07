Житомирщина: В Овруче воздушный удар разрушил жилые дома
Понедельник, 7 марта 2022, 01:28
В Овруче Житомирской области воздушным ударом разрушило здания.
Источник: ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области в FB
Детали: В частности, разрушено здание Овручского центра занятости, полностью два двухэтажных жилых дома.
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Также получили повреждения (выбиты окна, двери) несколько многоквартирных домов.
Кроме того, в результате воздушного удара в Коростене выбило окна в трехэтажном здании ОШ №2. Погибших нет, но один человек получил травмы.