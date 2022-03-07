ВСУ: убито более 11 тысяч оккупантов

По состоянию на утро 7 марта боевые потери личного состава оккупантов составляют более 11 тысяч человек.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: С 24 февраля уничтожено 290 танков, 999 боевых бронированных машин, 117 артиллерийских систем, 50 единиц реактивных систем залпового огня, 23 средства ПВО, 46 самолетов, 68 вертолетов, 454 единицы автомобильной техники, 3 корабли/катера, 7 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Прямая речь: "Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий".

Что было ранее: в ночь на 7 марта авиаударам подверглись Чернигов, Харьков, Николаев, обстрелы были на Житомирщине, сложной остается ситуация на Херсонщине и Сумщине.