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Залужный призвал жителей оккупированных районов к сопротивлению, а командиров – беречь каждого бойца

Валентина РоманенкоПонедельник, 7 марта 2022, 14:57
Залужный призвал жителей оккупированных районов к сопротивлению, а командиров – беречь каждого бойца

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный призвал жителей оккупированных районов Украины приобщаться к движению сопротивления.

Источник: Залужный в Facebook

Прямая речь: "Я призываю жителей оккупированных районов приобщаться к движению сопротивления. У вас есть оружие, боеприпасы и мотивация. Защитите родной дом!".

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Детали: Главнокомандующий подчеркнул, что основой нашего сопротивления является прежде всего мужество и мастерство украинского солдата, который, несмотря на значительное численное преимущество врага, самоотверженно сдерживает наступление.

Он обратился к командирам и призвал беречь личный состав, ведь для украинцев, в отличие от врага, человеческая жизнь – самая высокая ценность.

Прямая речь: "Тщательно планируйте операции и немедленно реагируйте на изменения в обстановке! Человеческая жизнь - наш высочайший приоритет. Этим мы кардинально отличаемся от противника, который даже не забирает тела своих погибших и готов ими устилать нашу землю, чтобы проложить дорогу для наступления.

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Мы будем вечно помнить и отомстим за каждого павшего защитника Украины. Боль утрат усиливает нашу волю к Победе. Мы точно знаем, за что и за кого воюем.

Помните, Украина держится на наших плечах!"

Темы: война
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