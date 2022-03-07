Западные лидеры признали, что санкции еще не остановили Путина, но "удивили" его

Премьер-министры Великобритании, Канады и Нидерландов заявили, что именно смелость сопротивления украинцев вдохновляет их и дальше усиливать санкции против России.

Об этом они заявили на пресс-конференции после переговоров в Лондоне, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте в то же время признал, что говорить об эффективности санкций пока нельзя – их влияние будет заметно лишь через некоторое время.

"Санкции действительно не дали эффекта. Они давят на Россию – прежде всего на руководство, но также, неизбежно, на обычных россиян. И я уверен, что в долгосрочной перспективе они окажут влияние на Россию, на то, куда она движется.

Но я абсолютно согласен с тем, что в краткосрочной перспективе санкции не останавливают вторжение", - заявил Рютте.

По словам Бориса Джонсона, главным фактором, который останавливает РФ, является смелость сопротивления украинского народа. "Путин недооценил смелость и решительность украинцев, их руководства, а также наше (Запада) единство", - добавил премьер.

Премьер Канады Джастин Трюдо согласился с тем, что сами действия украинского народа являются определяющими в вопросе ужесточения санкций. "Смелость украинцев вдохновляют нас давить на Путина так сильно, как мы можем", – заявил он.

Трюдо, впрочем, подчеркнул, что санкции хотя пока не остановили агрессию, но уже достаточно сильны, чтобы влиять на РФ.

"Посмотрите сами – есть SWIFT, санкции против центробанка, другое – то, о чем еще неделю назад никто и не думал, что это будет обсуждаться. А это введено. Это удивило Путина. И я признаю, что это тоже удивило нас относительно того, насколько мы на Западе можем быть объединены", - подчеркнул канадский премьер.

Как сообщалось, сейчас ЕС готовит новый раунд санкций, под "прицелом" порты и суда РФ.

В то же время поставки нефти и газа из РФ вывели из-под санкций из-за энергобезопасности Европы.