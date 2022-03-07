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Вражескому летчику, обстреливавшему Харьковщину, объявлено подозрение

Светлана КизиловаПонедельник, 7 марта 2022, 19:38

О подозрении сообщили российскому летчику, который наносил авиаудары по городам Харьковщины.

Источник: Офис генпрокурора в Facebook

Детали: Прокуратура отмечает, что этот российский летчик имеет звание подполковника, является заместителем командира одного из авиационных полков ВС РФ.

ОГП не указывает имени летчика, но, вероятно, речь идет о подполковнике Максиме Криштопе. Именно его самолет был сбит над Харьковом, а СБУ показала допрос оккупанта.

Ему сообщено подозрение по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей, а также нарушение законов и обычаев войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 24 февраля и 3 марта 2022 года подозреваемый и штурман, выполняя незаконный приказ командующего армией военно-воздушных сил противовоздушной обороны РФ, взлетели с аэродрома в Воронеже (РФ), незаконно пересекли государственную границу Украины и нанесли авиаудары по г. Харькову и области. В результате этих действий погибли 8 мирных жителей.

Кроме того, 6 марта 2022 года эти же лица осуществили бомбардировки Харькова с целью уничтожения регулярных частей Вооруженных Сил Украины. В результате в Харькове полностью или частично были разрушены многоэтажные жилые дома, админздания, медицинские учреждения, учебные заведения и общежития.

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Самолет был сбит военнослужащими ВС Украины. После его падения подозреваемый был задержан.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет следственный отдел Управления СБУ в Харьковской области.

Темы: Офис генпрокуроравойнаХарьков
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