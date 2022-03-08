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ГБР обещает: ни один коллаборант не уйдет от ответственности

Валентина РоманенкоВторник, 8 марта 2022, 11:47
ГБР обещает: ни один коллаборант не уйдет от ответственности

Все правоохранители и госслужащие, которые на захваченных врагом территориях помогают врагу, понесут строгую ответственность перед законом.

Источник: Государственное бюро расследований

Детали: В сообщении ГБР от 8 марта указано, что бюро во взаимодействии с другими правоохранительными органами фиксирует все факты помощи агрессору со стороны чиновников и правоохранителей.

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Дословно: "К счастью, такие случаи единичны и подавляющее большинство госслужащих и правоохранителей добросовестно выполняют свои обязанности, помогают защищать нашу Родину, даже ценой своей жизни. Но ни один коллаборант не уйдет от ответственности, наша земля будет освобождена и от них, как и от оккупантов.

Бюро продолжает исполнять свои обязанности и в отношении других правонарушений, относящихся к его полномочиям. ГБР помогает правоохранительным, военным и органам власти защищать страну и обеспечивать правопорядок.

Призываем граждан информировать работников ГБР обо всех возможных правонарушениях.

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Обращаться можно на горячую линию +38(044) 300 27 07".

Темы: коллаборационизмвойнаГБР
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