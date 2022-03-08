Вместо "Эхо Москвы" в РФ будет вещать пропагандистское радио Sputnik
Вторник, 8 марта 2022, 12:12
На частоте "Эхо Москвы" в России будет вещать пропагандистское радио Sputnik.
Источник: Главная редактор, одна из главных пропагандисток режима Путина Маргарита Симоньян, которую цитирует "Медуза" в Telegram
Подробности: Вещание на частоте "Эхо" начнется с 9 марта.
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Прямая речь: пропагандистки Симоньян: "Исправлена историческая несправедливость, что сама цитируемая радиостанция в России до сих пор не имела FM-частоты".
Что было ранее: Маргарита Симоньяна вместе с Владимиром Соловьевым попали под санкции ЕС.
3 марта совет директоров "Эхо Москвы" принял решение о ликвидации этого медиа.
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