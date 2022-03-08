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СБУ показала, как сообщения украинцев в чат-бот превращаются в пламенные "приветы" оккупантам

Валентина РоманенкоВторник, 8 марта 2022, 15:50

В Службе безопасности Украины отмечают, что сообщения от украинцев о передвижении врага через официальный чат-бот дают эффективные результаты и призывают посылать четкие структурированные данные.

Источник: СБУ

Дословно: Ваши сообщения о передвижении врага через официальный чат-бот ежедневно приносят новые трофеи.

На этот раз мы получили координаты вражеской техники с пометками V на Киевщине.

Их проверили и передали военным. Результат – на фото: пламенные "приветы" оккупантам. Так что - как бы они ни маркировали свои боевые машины, мы знаем, что наша "задача будет выполнена" точно – мы уничтожим их".

Детали: Украинцев призывают продолжать информировать через чат-бот о перемещении вражеской техники и ДРГ.

Спецслужащие просят отправлять данные четко и структурированно с максимально точными обозначениями времени и геолокации.

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Темы: СБУвойна
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