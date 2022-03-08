СБУ показала, як повідомлення українців у чат-бот перетворюються на полум’яні "привіти" окупантам

У Службі безпеки України наголошують, що повідомлення від українців про пересування ворога через офіційний чат-бот дають ефективні результати та закликають надсилати чіткі структуровані дані.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Ваші повідомлення про пересування ворога через офіційний чат-бот щодня приносять нові трофеї.

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Цього разу ми отримали координати ворожої техніки з позначками "V" на Київщині.

Їх перевірили та передали військовим. Результат – на фото: полум’яні "привіти" окупантам. Тож як би вони не маркували свої бойові машини, ми знаємо, що наше "завдання буде виконане" точно – ми знищимо їх".

Деталі: Українців закликають продовжувати інформувати через чат-бот про переміщення ворожої техніки та ДРГ.

ВІДЕО ДНЯ

Спецслужбовці просять надсилати дані чітко і структуровано з максимально точними позначеннями часу та геолокацій.

Разом переможемо!