СБУ показала, як повідомлення українців у чат-бот перетворюються на полум’яні "привіти" окупантам
У Службі безпеки України наголошують, що повідомлення від українців про пересування ворога через офіційний чат-бот дають ефективні результати та закликають надсилати чіткі структуровані дані.
Джерело: СБУ
Дослівно: "Ваші повідомлення про пересування ворога через офіційний чат-бот щодня приносять нові трофеї.
Цього разу ми отримали координати ворожої техніки з позначками "V" на Київщині.
Їх перевірили та передали військовим. Результат – на фото: полум’яні "привіти" окупантам. Тож як би вони не маркували свої бойові машини, ми знаємо, що наше "завдання буде виконане" точно – ми знищимо їх".
Деталі: Українців закликають продовжувати інформувати через чат-бот про переміщення ворожої техніки та ДРГ.
Спецслужбовці просять надсилати дані чітко і структуровано з максимально точними позначеннями часу та геолокацій.
Разом переможемо!