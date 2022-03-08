В Харьковской области российские оккупанты осуществляли высадку десанта

В Волчанском районе Харьковской области россияне предприняли попытку высадки десантно-штурмовой группы, но большую часть оккупантов уничтожили украинские защитники.

Источник: глава Харьковской военной областной администрации Олег Синегубов

Прямая речь Синегубова: "Врагу не удалось реализовать запланированное и в Волчанском районе. Российский противник на 3 вертолетах высадил десантно-штурмовую группу. 120 человек хотели двигаться на город Харьков.

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Но наши терробороновцы и подразделения сухопутных войск ВСУ уничтожили большую часть десанта прямо на месте. Остальные — сбежали на территорию Белгородской области".

Детали: Синегубов заверил, что украинские защитники полностью контролируют ситуацию на земле в Харькове. Оккупационных войск или диверсантов в Харькове нет, по его словам.

Около 7 утра украинские защитники задержали разведчицу оккупантов, которая собирала данные о военных объектах в городе.

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