В Харьковской области российские оккупанты осуществляли высадку десанта
В Волчанском районе Харьковской области россияне предприняли попытку высадки десантно-штурмовой группы, но большую часть оккупантов уничтожили украинские защитники.
Источник: глава Харьковской военной областной администрации Олег Синегубов
Прямая речь Синегубова: "Врагу не удалось реализовать запланированное и в Волчанском районе. Российский противник на 3 вертолетах высадил десантно-штурмовую группу. 120 человек хотели двигаться на город Харьков.
Но наши терробороновцы и подразделения сухопутных войск ВСУ уничтожили большую часть десанта прямо на месте. Остальные — сбежали на территорию Белгородской области".
Детали: Синегубов заверил, что украинские защитники полностью контролируют ситуацию на земле в Харькове. Оккупационных войск или диверсантов в Харькове нет, по его словам.
Около 7 утра украинские защитники задержали разведчицу оккупантов, которая собирала данные о военных объектах в городе.
Предыстория:
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- Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что российские оккупанты предлагали ему сдаться и впустить его в город.
- Оккупанты убили двух человек в экопарке в Харькове, которые пришли покормить животных в зоопарке.
- В результате ракетных ударов оккупантов по городу 8 марта было уничтожено помещение почетного консульства Албании.
- "Укрзализныця" сумела эвакуировать более 600 тысяч жителей из Харькова.
- По данным Генштаба ВСУ, россияне сосредотачивают свои подразделения для штурма и захвата Харькова. С начала полномасштабной войны 24 февраля оккупанты обстреливают жилые кварталы из артиллерии, ракетного и авиационного вооружения.