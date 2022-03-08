Потенциальный пакет помощи для Украины от США увеличили до 12 млрд долларов

Потенциальный пакет помощи США для Украины, который вскоре будет рассмотрен Конгрессом, увеличили с 10 млрд до 12 млрд долларов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают американские СМИ и упомянул в своем выступлении президент Джо Байден.

6 марта спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Конгресс намерен на этой неделе одобрить помощь Украине в размере 10 миллиардов долларов.

Как сообщает Associated Press, в понедельник сенатор Чак Шумер заявил, что речь идет уже о 12 млрд долларов, которые направят на нужды украинцев, покинувших свои дома, поставки медикаментов и продуктов, помощь оружием, а также поддержку соседних с Украиной стран-членов НАТО.

Джо Байден, анонсируя эмбарго на поставку российской нефти и газа в США, также назвал эту цифру.

"Призываю Конгресс поддержать пакет помощи для Украины объемом 12 млрд долларов, о котором я просил", - сказал он в выступлении.

Президент США сказал также, что уже на этом этапе войны очевидно, что Украина никогда не станет для Путина "победой".