Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Потенциальный пакет помощи для Украины от США увеличили до 12 млрд долларов

"Европейская правда"Вторник, 8 марта 2022, 19:10

Потенциальный пакет помощи США для Украины, который вскоре будет рассмотрен Конгрессом, увеличили с 10 млрд до 12 млрд долларов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают американские СМИ и упомянул в своем выступлении президент Джо Байден.

6 марта спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Конгресс намерен на этой неделе одобрить помощь Украине в размере 10 миллиардов долларов.

Реклама:

Как сообщает Associated Press, в понедельник сенатор Чак Шумер заявил, что речь идет уже о 12 млрд долларов, которые направят на нужды украинцев, покинувших свои дома, поставки медикаментов и продуктов, помощь оружием, а также поддержку соседних с Украиной стран-членов НАТО.

Джо Байден, анонсируя эмбарго на поставку российской нефти и газа в США, также назвал эту цифру.

"Призываю Конгресс поддержать пакет помощи для Украины объемом 12 млрд долларов, о котором я просил", - сказал он в выступлении.

ВИДЕО ДНЯ

Президент США сказал также, что уже на этом этапе войны очевидно, что Украина никогда не станет для Путина "победой".

Темы: СШАденьгивойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Все новости...
США
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Apple объявила дату осенней презентации, на которой покажет iPhone 15
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда
Последние новости
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
фотоКоличество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу
Все новости...
Реклама: