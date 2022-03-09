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США не запретили импорт урана из России – СМИ

Ольга ГлущенкоСреда, 9 марта 2022, 01:38

Запрет президента Соединенных Штатов Джо Байдена на импорт российской нефти и других энергоносителей, объявленный во вторник, не включает запрет на импорт урана для атомных электростанций.

Источник: Reuters со ссылкой на информированный источник

Детали: Энергетическая отрасль США рассчитывает на Россию и ее союзников – Казахстан и Узбекистан – для получения примерно половины урана, питающего ее атомные электростанции.

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Эта отрасль поощряет Белый дом, чтобы он продолжал разрешать импорт урана из России, несмотря на вторжение Москвы в Украину.

В США нет производства или переработки урана, хотя несколько компаний заявили, что хотели бы возобновить внутреннее производство в Техасе или Вайоминге, если производители ядерной энергии подпишут долгосрочные поставки.

В документе Белого дома, обнародованном после того, как Байден объявил о запрете на покупку российской нефти и, суммируя санкции против РФ, не упоминается об уране. Это подтверждает сообщение, на которое ссылается Reuters.

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Предыстория:

  • Соединенные Штаты Америки вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа.

Темы: СШАсанкцииРосcияАЭС
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