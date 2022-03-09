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Бомбардировка Сум: 22 жертвы, из-под завалов вытащили тело еще одного ребенка

Ольга ГлущенкоСреда, 9 марта 2022, 05:59
Разбомбленные Сумы, фото: соцсети Живицкого

Число погибших от вражеских авиаударов в Сумах вечером 7 марта и в ночь на 8 увеличилось до 22, спасатели достали из-под завалов тело мальчика.

Источник: Председатель ОВА/ОДА Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "Эта история по праву может назваться массовым убийством, ведь одна бомба унесла жизни 22 человек. Российские войска нанесли авиаудар по жилому сектору в Сумах".

"Среди погибших 22 человек есть 3 ребенка. Сначала сообщали о двух, но сегодня спасатели извлекли из-под завалов тело мальчика.

Все они – из одной семьи".

Детали: Бомба прилетела на частный дом по улице Роменской и уничтожила его до основания. В доме было 9 человек, все погибли.

Кроме того, шесть домов разрушены до основания.

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Еще около 2-х десятков соседних домов разрушены частично.

Кроме погибших, травмированы 8 человек, среди которых пятилетняя девочка.

Напомним: Во время авиаударов в Сумах погибли чемпион Украины по самбо Артем Прийменко и вся его семья.

Темы: войнаСумская область
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