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Воздушные силы опровергли сбитие самолета РФ над Киевом 9 марта

Валентина РоманенкоСреда, 9 марта 2022, 14:13

Командование Воздушных сил Украины опровергло сбитие вражеского самолета над Киевом 9 марта.

Источник: ПС ВСУ в Facebook

Детали: Относительно сообщения Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности о сбитом самолете Су 27 и фото, распространенном в соцсетях, отмечается, что речь идет об украинском истребителе, сбитом в воздушном бою над Киевом 25 февраля 2022г .

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К тому же, оккупанты летают на истребителях Су-30 см, отмечают в командовании.

Что предшествовало: Центр страткоммуникаций в среду сообщил, что "в Киеве на Осокорках упал сбитый украинскими военными российский самолет Су-27". Отмечалось, что "вражеский пилот катапультировался, но погиб".

Темы: Киеввойна
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