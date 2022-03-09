Украинцы, чье жилье пострадало от оккупантов, смогут подать заявку на возмещение "Дии"
Среда, 9 марта 2022, 21:31
Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что украинцы, чье жилье пострадало в результате нападения российских захватчиков, смогут подать заявку о возмещении "Дии".
Источник: видеообращение Шмыгаля
Прямая речь: "Ориентировочно через неделю в приложении "Дия" мы начинаем регистрировать информацию о поврежденном и разрушенном имуществе граждан Украины.
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Каждый, кто остался без крова. Каждый, чей дом или квартира были уничтожены оккупантом, сможет оставить заявку на возмещение в "Дии".
Мы уже создали "Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры". И как только война будет завершена, мы начнем восстанавливать все, что разрушил враг".
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