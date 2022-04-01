"Фото пушек, кровищи и всей х*йни": россияне уничтожают свою технику и выдают за подбитую украинскую

Служба безопасности Украина говорит, что оккупанты уничтожают собственную боевую технику и выдают ее за "подбитую украинскую".

Источник: СБУ

Детали: По данным перехваченного украинской спецслужбой разговора, чтобы создать хотя бы видимость своих "успехов" в Украине, российский командир ставит своему подчиненному задачу: сделать фото- и видеофиксацию "уничтоженных минометов", которые он, в свою очередь, должен показать руководству "наверху" .

Прямая речь: "Я уже об этом всем доложил. Теперь ждут фотографий. Пушек, минометов, пулеметов, кровищи, бинтов и всей х*йни... Давайте побыстрее!".