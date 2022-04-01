Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Фото пушек, кровищи и всей х*йни": россияне уничтожают свою технику и выдают за подбитую украинскую

Валентина РоманенкоПятница, 1 апреля 2022, 12:12
Фото пушек, кровищи и всей х*йни: россияне уничтожают свою технику и выдают за подбитую украинскую
иллюстративное фото уничтоженной украинцами техники оккупантов

Служба безопасности Украина говорит, что оккупанты уничтожают собственную боевую технику и выдают ее за "подбитую украинскую".

Источник: СБУ

Детали: По данным перехваченного украинской спецслужбой разговора, чтобы создать хотя бы видимость своих "успехов" в Украине, российский командир ставит своему подчиненному задачу: сделать фото- и видеофиксацию "уничтоженных минометов", которые он, в свою очередь, должен показать руководству "наверху" .

Реклама:

Прямая речь: "Я уже об этом всем доложил. Теперь ждут фотографий. Пушек, минометов, пулеметов, кровищи, бинтов и всей х*йни... Давайте побыстрее!".

Темы: СБУвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
СБУ
Зеленский уволил руководителя СБУ в Закарпатской области
Экс-глава СБУ Баканов зарегистрировал ФЛП и может сдавать жилье в аренду
На Черниговщине задержали руководительницу ЦПАУ: за $2,5 тысячи штамповала справки для уклонистов
Последние новости
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
Все новости...
Реклама: