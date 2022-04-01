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Глава МИД Германии считает, что только Путин может остановить войну

"Европейская правда"Пятница, 1 апреля 2022, 20:20

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ответственность за прекращение войны в Украине лежит на президенте РФ Владимире Путине.

Об этом она сообщила в эфире CNN.

"Это в руках Путина. Он тот, кто начал войну без всяких причин. Теперь он обязан прекратить войну", - сказала Бербок.

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"Жестокая реальность в том, что сам Путин выбрал… вести войну против мирного населения и вести войну против европейского мирного порядка", – отметила она.

Бербок сказала, что Германия поддерживает усиление военной помощи украинскому правительству, поскольку "мы находимся в ситуации, когда НАТО солидарен с Украиной, а с другой стороны, Россия, которая четко дала понять, что для них нет красных линий".

"Мы поддерживаем Украину оружием, чего не делали в прошлом, потому что реальность так жестоко изменилась", - заявила она.

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"Нам пришлось сменить курс в Германии на 180 градусов, потому что Украина нуждалась в нашей военной поддержке. Мы делали все, чтобы избежать этой войны, но Путин решил сделать обратное, и потому сейчас мы также поставляем оружие в Украину", – отметила Бербок.

По ее словам, Путин начал войну, основываясь на лжи, в которую сам верит.

"Когда мой канцлер, когда другие, как президент Франции, говорят с Путиным, очевидно, они говорят ему, что он начал эту войну со лжи, что он нарушил международное право… но он, очевидно, не слушает моего канцлера и других международных партнеров" – сказала она.

"Те несколько людей, которые остались вокруг него, кто может с ним говорить, не решаются рассказать ему правду о реальности в Украине, что его войска не настолько успешны, как они, очевидно, думали в прошлом", – добавила Бербок.

Темы: ГерманияПутинвойнаУкраина
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