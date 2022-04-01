Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МИД Германии считает, что только Путин может остановить войну

"Европейская правда"Пятница, 1 апреля 2022, 20:20

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ответственность за прекращение войны в Украине лежит на президенте РФ Владимире Путине.

Об этом она сообщила в эфире CNN.

"Это в руках Путина. Он тот, кто начал войну без всяких причин. Теперь он обязан прекратить войну", - сказала Бербок.

"Жестокая реальность в том, что сам Путин выбрал… вести войну против мирного населения и вести войну против европейского мирного порядка", – отметила она.

Бербок сказала, что Германия поддерживает усиление военной помощи украинскому правительству, поскольку "мы находимся в ситуации, когда НАТО солидарен с Украиной, а с другой стороны, Россия, которая четко дала понять, что для них нет красных линий".

"Мы поддерживаем Украину оружием, чего не делали в прошлом, потому что реальность так жестоко изменилась", - заявила она.

"Нам пришлось сменить курс в Германии на 180 градусов, потому что Украина нуждалась в нашей военной поддержке. Мы делали все, чтобы избежать этой войны, но Путин решил сделать обратное, и потому сейчас мы также поставляем оружие в Украину", – отметила Бербок.

ВИДЕО ДНЯ

По ее словам, Путин начал войну, основываясь на лжи, в которую сам верит.

"Когда мой канцлер, когда другие, как президент Франции, говорят с Путиным, очевидно, они говорят ему, что он начал эту войну со лжи, что он нарушил международное право… но он, очевидно, не слушает моего канцлера и других международных партнеров" – сказала она.

"Те несколько людей, которые остались вокруг него, кто может с ним говорить, не решаются рассказать ему правду о реальности в Украине, что его войска не настолько успешны, как они, очевидно, думали в прошлом", – добавила Бербок.

Темы: ГерманияПутинвойнаУкраина
Главное сегодня

Украинцы все меньше поддерживают вступление в НАТО – показатель вернулся к довоенному

ЕС введет эмбарго на уголь из РФ и закрыл свои порты и дороги

Харьков хорошо подготовлен к обороне – Терехов успокоил украинцев

Откат россиян к границам 24 февраля будет победой на сегодня – Зеленский

видеоИз-за обстрелов оккупантов всех взрослых животных усыпят в экопарке Харькова

видео Жители Киева начали возвращаться домой, власть говорит – стоит подождать

Все новости...
Германия
Чтобы избежать национализации: "Газпром" прекратил участие в немецкой "дочке" и ее активах
Германия приняла решение о первых поставках Украины бронетехники от страны НАТО – СМИ
Владимир Кличко встретился с Шольцем, канцлером Австрии и рядом министров: призвал поддерживать Украину 
Последние новости
19:06
США приостановили обмен налоговой информацией с Россией
18:55
ВИДЕОЗеленский вручил военным ордена Героя Украины и награду семье убитого журналиста Левина
18:54
Кулеба приветствовал признание Штайнмайером ошибок в отношении РФ и призвал дать оружие
18:47
Заводы Coca-Cola и Pepsi в Украине не работают: исчезнут ли напитки из магазинов
18:47
Мэр Бучи: Через неделю будем возвращаться к нормальной жизни
18:43
Николаев: 12 человек погибли, и десятки ранены в результате обстрела россиянами
18:39
Эвакуация из Мариуполя на старом РАФе: российские самолеты, "зеленый коридор" и взорванные дома
18:38
Компания Meta объяснила, почему Facebook и Instagram блокируют хештеги о Буче и фото города
18:20
Зоозащитники помогут экопарку Фельдмана в Харькове эвакуировать животных
18:10
фотоУкраинские пограничники вышли на госграницу на Черниговщине
Все новости...