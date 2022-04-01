Донбасс: Силы ООС уничтожили 8 танков, 44 бронемашины и 10 артиллерийских систем РФ
Пятница, 1 апреля 2022, 21:47
Военнослужащие Объединенных сил в течение суток успешно отразили 9 атак российских военных на Донецком и Луганском направлениях.
Источник: ООС в Facebook.
Дословно: "Наши воины нанесли потери российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили 8 танков, 44 единицы бронированной техники и 16 единиц автомобильной техники, а также 10 артиллерийских систем противника".
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили три беспилотных летательных аппарата врага".
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