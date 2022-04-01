Донбасс: Силы ООС уничтожили 8 танков, 44 бронемашины и 10 артиллерийских систем РФ

Военнослужащие Объединенных сил в течение суток успешно отразили 9 атак российских военных на Донецком и Луганском направлениях.

Источник: ООС в Facebook.

Дословно: "Наши воины нанесли потери российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили 8 танков, 44 единицы бронированной техники и 16 единиц автомобильной техники, а также 10 артиллерийских систем противника".

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили три беспилотных летательных аппарата врага".