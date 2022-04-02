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Под обстрелами эвакуировали 250 человек из Луганской области – ОГА

Роман ПетренкоСуббота, 2 апреля 2022, 11:28
фото гайдая

В Луганской области 2 апреля из Горской громады эвакуировали 60 человек, из Рубежного – 80, из Кременной – 118.

Источник: глава ОГА Сергей Гайдай в Telegram

Детали: По словам Гайдая, обстрелы не утихают, но эвакуация происходит каждый день.

Всего за 2 апреля спасено от российской агрессии более 250 человек.

Отмечается, что очень много желающих уехать из Лисичанска, откуда вчера были эвакуированы 1300 жителей.

Прямая речь Гайдая: Конечно, при наличии режима тишины вывозить людей немного безопаснее, но в некоторых городах обстрелы россияне не прекращают, несмотря на какие-либо договоренности. Как в Горском – и вчера, и сегодня ситуация там крайне опасна. Впрочем, нам удалось за утро спасти уже 60 человек.

Через сутки россияне обстреляли почти каждый населенный пункт этой общины. Остаться в Горском очень опасно. Тем украинцам, кто там, пытаемся доставить продукты питания. Эвакуация продолжается".

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Темы: Луганская областьэвакуациявойна
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