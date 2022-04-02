Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Под обстрелами эвакуировали 250 человек из Луганской области – ОГА

Роман ПетренкоСуббота, 2 апреля 2022, 11:28
Под обстрелами эвакуировали 250 человек из Луганской области – ОГА
фото гайдая

В Луганской области 2 апреля из Горской громады эвакуировали 60 человек, из Рубежного – 80, из Кременной – 118.

Источник: глава ОГА Сергей Гайдай в Telegram

Детали: По словам Гайдая, обстрелы не утихают, но эвакуация происходит каждый день.

Реклама:

Всего за 2 апреля спасено от российской агрессии более 250 человек.

Отмечается, что очень много желающих уехать из Лисичанска, откуда вчера были эвакуированы 1300 жителей.

Прямая речь Гайдая: Конечно, при наличии режима тишины вывозить людей немного безопаснее, но в некоторых городах обстрелы россияне не прекращают, несмотря на какие-либо договоренности. Как в Горском – и вчера, и сегодня ситуация там крайне опасна. Впрочем, нам удалось за утро спасти уже 60 человек.

ВИДЕО ДНЯ

Через сутки россияне обстреляли почти каждый населенный пункт этой общины. Остаться в Горском очень опасно. Тем украинцам, кто там, пытаемся доставить продукты питания. Эвакуация продолжается".

Темы: Луганская областьэвакуациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Все новости...
Луганская область
В Москве оставили в силе "приговор" украинскому правозащитнику о 13 годах колонии
На Луганщине оккупанты планируют до 1 октября паспортизировать всех подростков – ЦНС
СБУ установила 15 коллаборантов, которые готовят псевдовыборы в Луганской области
Последние новости
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
14:22
Финансирование театров в Харькове в следующем году сократится вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
Все новости...
Реклама: