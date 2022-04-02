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"Боевые" 100 тысяч: Кабмин предусмотрел возмещение за ранение и плен

Елена РощинаСуббота, 2 апреля 2022, 11:31

Украинским защитникам и защитницам, получившим ранения в бою или попавшим в плен, будут выплачивать по 100 000 гривен.

Источник: Министерство обороны Украины со ссылкой на постановление Кабмина

Детали: 1 апреля на заседании правительства было принято решение о внесении изменений в постановление Кабинета министров от 28 февраля 2022 года №168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения".

В частности, принятые изменения позволят включать в приказы о выплате дополнительного вознаграждения, увеличенного до 100 000 гривен, лиц, которые;

- в связи с ранением, связанным с защитой Родины, находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения, включая время перемещения из одного в другое больничные учреждения, или же находятся в отпуске для лечения после тяжелого ранения по заключению военно- врачебной комиссии;

- лицам, которые захвачены в плен или стали заложниками, а также интернированным в нейтральные государства или безвести пропавшим;

- лицам, погибшим или умершим в результате полученных травм или ранений – за весь месяц, в котором человек погиб.

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Кроме этого, документ позволит урегулировать порядок денежного распределения единовременного пособия в случае гибели человека и определения полного круга лиц, имеющих право на разовую денежную помощь.

Темы: войнаденьгиВооруженные силыКабинет министров
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