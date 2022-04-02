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Россияне перебили газопровод в Луганской области - почти вся область без газа

Роман ПетренкоСуббота, 2 апреля 2022, 15:54

Под Северодонецком россияне перебили газопровод диаметром 500 мм, почти вся область без газа, сообщили в Луганской ОГА.

Источник: глава ОГА Сергей Гайдай в Telegram

Дословно: "Место аварии находится в зоне активных боевых действий. Пока у ремонтников нет возможности туда добраться. Некоторое время после попадания пылал газ, но нам удалось своевременно перекрыть все задвижки.

Угрозы населению и окружающей среде нет. Впрочем, без газа остались Северодонецк и близлежащие населенные пункты – примерно 60 тысяч абонентов.

В общем, без газоснабжения 36 населенных пунктов (131 944 абонента), из них 30 полностью и 6 частично".

Темы: Луганская областьвойнагазРосcия
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