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Луганщина: россияне повредили 16 домов и магистральный газопровод

Катерина ТищенкоСуббота, 2 апреля 2022, 19:30
фото из Telegram Гайдая

В Луганской области в результате вражеских обстрелов повреждены 19 объектов, из которых 9 многоквартирных и 7 частных жилых домов, есть раненый.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

 
фото из Telegram Гайдая

Дословно: "Россияне из разных видов тяжелого вооружения открывали огонь по Северодонецку, Рубежному, Лисичанску, Тошковке.

Врагом повреждены 19 объектов, из которых 9 многоквартирных и 7 частных жилых домов. Есть один раненый в Рубежном, четырех человек спасли из-под завалов".

Детали: Гайдай также сообщил, что в Кременной после обстрелов загорелся лес. Спасатели потушили пожар, никто не пострадал.

 

Вблизи Северодонецка россияне перебили магистральный газопровод. Без газа остались Северодонецк и близлежащие населенные пункты – около 60 тысяч абонентов.

Всего в области без газоснабжения находятся 36 населенных пунктов (131 944 абонента), из них 30 полностью и 6 частично.

ВИДЕО ДНЯ

Вода отсутствует полностью в Рубежном, Попасной, Северодонецке, частично в Горной общине и Лисичанске.

Темы: Луганская областьвойна
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