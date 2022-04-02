Луганщина: россияне повредили 16 домов и магистральный газопровод

В Луганской области в результате вражеских обстрелов повреждены 19 объектов, из которых 9 многоквартирных и 7 частных жилых домов, есть раненый.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

фото из Telegram Гайдая

Дословно: "Россияне из разных видов тяжелого вооружения открывали огонь по Северодонецку, Рубежному, Лисичанску, Тошковке.

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Врагом повреждены 19 объектов, из которых 9 многоквартирных и 7 частных жилых домов. Есть один раненый в Рубежном, четырех человек спасли из-под завалов".

Детали: Гайдай также сообщил, что в Кременной после обстрелов загорелся лес. Спасатели потушили пожар, никто не пострадал.

Вблизи Северодонецка россияне перебили магистральный газопровод. Без газа остались Северодонецк и близлежащие населенные пункты – около 60 тысяч абонентов.

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Всего в области без газоснабжения находятся 36 населенных пунктов (131 944 абонента), из них 30 полностью и 6 частично.

Вода отсутствует полностью в Рубежном, Попасной, Северодонецке, частично в Горной общине и Лисичанске.