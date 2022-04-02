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В Ирпене за день изъяли около 650 взрывоопасных предметов

Катерина ТищенкоСуббота, 2 апреля 2022, 21:43
В Ирпене за день изъяли около 650 взрывоопасных предметов
фото ГСЧС

В освобожденном украинскими военными Ирпене Киевской области в субботу спасатели изъяли 643 взрывоопасных предмета.

Источник: ГСЧС Украины

 

Дословно: "2 апреля спасателями Киевской области была обследована территория в зоне ведения боевых действий в городе Ирпень Бучанского района.

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В ходе проверки было изъято 643 единицы взрывоопасных предметов".

Детали: В ГСЧС добавили, что работы по расчистке территории области продолжаются.

 
 

Что предшествовало: 28 марта стало известно об освобождении Ирпеня от российских захватчиков.

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Впрочем, мэр Ирпеня Александр Маркушин заявил, что в город нельзя будет возвращаться минимум месяц.

Темы: ИрпеньКиевская областьГСЧС
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