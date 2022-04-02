В Ирпене за день изъяли около 650 взрывоопасных предметов
Суббота, 2 апреля 2022, 21:43
В освобожденном украинскими военными Ирпене Киевской области в субботу спасатели изъяли 643 взрывоопасных предмета.
Источник: ГСЧС Украины
Дословно: "2 апреля спасателями Киевской области была обследована территория в зоне ведения боевых действий в городе Ирпень Бучанского района.
В ходе проверки было изъято 643 единицы взрывоопасных предметов".
Детали: В ГСЧС добавили, что работы по расчистке территории области продолжаются.
Что предшествовало: 28 марта стало известно об освобождении Ирпеня от российских захватчиков.
Впрочем, мэр Ирпеня Александр Маркушин заявил, что в город нельзя будет возвращаться минимум месяц.
ВИДЕО ДНЯ