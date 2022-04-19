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Состоялся пятый обмен пленными: 76 украинцев возвращаются домой

Денис КарловскийВторник, 19 апреля 2022, 15:24
Состоялся пятый обмен пленными: 76 украинцев возвращаются домой
вице-премьер-министр ирина верещук. фото: пресс-служба минреинтеграции вот

Украинские власти провели пятый обмен пленными с российскими оккупантами, вернув домой 76 украинцев.

Источник: вице-премьер-министр Ирина Верещук

Детали: Среди тех, кого сумели обменять, 60 военных, в том числе 10 офицеров Вооруженных сил Украины.

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Также украинские власти договорились о возвращении 16 гражданских лиц, которых российские оккупанты захватили в заложники.

Предыстория:

  • 14 апреля украинские власти провели четвертый обмен военнопленными в формате "30 на 30". 1 апреля Украина провела обмен в формате "86 на 86" военных, вернув в том числе 15 из них военнослужащих.
  • 24 марта украинские власти провели обмен военнопленными в формате "10 на 10". Кроме того, спасли захваченных российскими оккупантами 19 членов экипажа спасательного судна "Сапфир".
  • Также ранее украинские власти проводили обмен 9 российских срочников на плененного мэра Мелитополя Ивана Федорова, похищенного 11 марта.
  • Известно также об обменах, проводимых по решению военного руководства, в частности, в начале войны 1 марта в Сумской области поменяли пленного командира российских оккупантов на 5 бойцов территориальной обороны. 15 апреля в Херсонской области военное командование поменяло 5 украинских защитников на 4 пленных российских оккупантов.
  • 18 апреля задержанный народный депутат Виктор Медведчук, подозреваемый в деле о государственной измене, обратился к российскому президенту Владимиру Путину, который является крестным отцом дочери Медведчука, и президентом Украины Владимиром Зеленским с предложением обменять его на украинских защитников и гражданских в Мариуполе. Украинские власти выразили готовность к идеи такого обмена, но в Кремле колеблются.

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Темы: Верещукобменпленныезаложники
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