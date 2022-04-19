Состоялся пятый обмен пленными: 76 украинцев возвращаются домой

Украинские власти провели пятый обмен пленными с российскими оккупантами, вернув домой 76 украинцев.

Источник: вице-премьер-министр Ирина Верещук

Детали: Среди тех, кого сумели обменять, 60 военных, в том числе 10 офицеров Вооруженных сил Украины.

Также украинские власти договорились о возвращении 16 гражданских лиц, которых российские оккупанты захватили в заложники.

Предыстория: