Мы не успокоимся, пока Путин не проиграет – глава МИД Британии

В Великобритании обещают не прекращать поддержку Украины до ее победы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в twitter пишет министерша иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

We are now entering the 3rd month of Putin’s illegal war on Ukraine.



Russia has perpetrated appalling atrocities including attacks on innocent civilians and children in Odessa and the siege of Mariupol.



We will not rest until Putin fails and Ukraine prevails. 🇬🇧 🇺🇦 — Liz Truss (@trussliz) April 24, 2022

"Сейчас мы вступаем в третий месяц незаконной войны Путина против Украины. Россия совершила ужасные зверства, включая нападения на невинных мирных жителей и детей в Одессе и осаду Мариуполя. Мы не успокоимся, пока Путин не потерпит поражение, а Украина не победит",- пишет она.

Напомним, ранее Великобритания объявила об отправке в Украину 20 самоходных артиллерийских установок и десятки тысяч снарядов.

На следующей неделе 45 000 фугасных снарядов британского производства вместе с самоходными гаубицами AS90 будут отправлены в Польшу, где украинских военных научат их использовать и обслуживать перед отправкой на фронт.

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А ранее премьер-министр Борис Джонсон объявил, что Британия предоставит Украине большее артиллерийского оружия, поскольку конфликт с Россией переходит в новую фазу.

"Это станет артиллерийским конфликтом, им нужна поддержка с большим количеством артиллерии, это то, что мы будем им предоставлять... в дополнение ко многим другим формам поддержки", - сказал Джонсон в Парламенте.