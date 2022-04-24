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Мы не успокоимся, пока Путин не проиграет – глава МИД Британии

"Европейская правда"Воскресенье, 24 апреля 2022, 19:55
Мы не успокоимся, пока Путин не проиграет – глава МИД Британии
Лиз Трасс, Getty Images

В Великобритании обещают не прекращать поддержку Украины до ее победы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в twitter пишет министерша иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

"Сейчас мы вступаем в третий месяц незаконной войны Путина против Украины. Россия совершила ужасные зверства, включая нападения на невинных мирных жителей и детей в Одессе и осаду Мариуполя. Мы не успокоимся, пока Путин не потерпит поражение, а Украина не победит",- пишет она.

Напомним, ранее Великобритания объявила об отправке в Украину 20 самоходных артиллерийских установок и десятки тысяч снарядов.

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На следующей неделе 45 000 фугасных снарядов британского производства вместе с самоходными гаубицами AS90 будут отправлены в Польшу, где украинских военных научат их использовать и обслуживать перед отправкой на фронт.

А ранее премьер-министр Борис Джонсон объявил, что Британия предоставит Украине большее артиллерийского оружия, поскольку конфликт с Россией переходит в новую фазу.

"Это станет артиллерийским конфликтом, им нужна поддержка с большим количеством артиллерии, это то, что мы будем им предоставлять... в дополнение ко многим другим формам поддержки", - сказал Джонсон в Парламенте.

Темы: ВеликобританияРосcиявойна
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