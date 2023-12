Мы не успокоимся, пока Путин не проиграет – глава МИД Британии

В Великобритании обещают не прекращать поддержку Украины до ее победы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в twitter пишет министерша иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

We are now entering the 3rd month of Putin’s illegal war on Ukraine.



Russia has perpetrated appalling atrocities including attacks on innocent civilians and children in Odessa and the siege of Mariupol.



We will not rest until Putin fails and Ukraine prevails. 🇬🇧 🇺🇦

