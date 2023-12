Байден: Спустя два месяца после нападения Путина Киев все еще стоит. США продолжат поддержку

Президент США Джо Байден обещает, что Америка продолжит поддерживать народ Украины в его борьбе против российского агрессора.

Источник: Байден в Twitter

Прямая речь: "Спустя два месяца после того, как Путин начал неспровоцированное и неоправданное нападение на Украину, Киев все еще стоит. Президент Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти.

Мы продолжим поддерживать украинцев в их борьбе за защиту своей родины".

Two months after Putin launched an unprovoked and unjustified attack on Ukraine, Kyiv still stands. President Zelenskyy and his democratically-elected government remain in power.



We will continue to support Ukrainians in their fight to defend their homeland.