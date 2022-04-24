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Байден: 2 місяці з часу нападу Путіна і Київ стоїть. США продовжать підтримку

Валентина РоманенкоНеділя, 24 квітня 2022, 22:50
Байден: 2 місяці з часу нападу Путіна і Київ стоїть. США продовжать підтримку
Зеленський і Байден. фото ОП

Президент США Джо Байден обіцяє, що Америка і надалі підтримуватиме народ України у його боротьбі проти російського агресора.

Джерело: Байден у Twitter

Пряма мова: "Минуло два місяці від часу, коли Путін почав неспровокований і невиправданий напад на Україну, Київ все ще стоїть. Президент Зеленський та його демократично обраний уряд залишаються при владі.

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Ми продовжимо підтримувати українців у боротьбі за захист своєї батьківщини".

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Теми: війнаСША
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