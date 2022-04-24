Байден: 2 місяці з часу нападу Путіна і Київ стоїть. США продовжать підтримку
Неділя, 24 квітня 2022, 22:50
Президент США Джо Байден обіцяє, що Америка і надалі підтримуватиме народ України у його боротьбі проти російського агресора.
Джерело: Байден у Twitter
Пряма мова: "Минуло два місяці від часу, коли Путін почав неспровокований і невиправданий напад на Україну, Київ все ще стоїть. Президент Зеленський та його демократично обраний уряд залишаються при владі.
Ми продовжимо підтримувати українців у боротьбі за захист своєї батьківщини".
Two months after Putin launched an unprovoked and unjustified attack on Ukraine, Kyiv still stands. President Zelenskyy and his democratically-elected government remain in power.— President Biden (@POTUS) April 24, 2022
We will continue to support Ukrainians in their fight to defend their homeland.
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