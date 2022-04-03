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Интенсивность обстрелов со стороны РФ снизилась – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 00:43
Интенсивность обстрелов со стороны РФ снизилась – сводка Генштаба
иллюстративное фото, Радио Свобода

Интенсивность нанесения Россией ракетных ударов и ударов с применением высокоточного оружия по территории Украины снизилась.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 24.00

Дословно: "Враг продолжает осуществлять систематические ракетные и авиационные удары по военным и гражданским объектам, но интенсивность нанесения ракетных ударов, а также ударов с применением высокоточного оружия снизилась".

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Детали: На Сиверщине россияне завершили вывод подразделений с территорий Украины в РФ и Беларусь. Основные маршруты движения колонн противника проходят в направлении населенных пунктов Гомельской и Могилевской областей.

Идет вывод в Россию (через Сумскую область) подразделений из состава 2 общевойсковой армии Центрального военного округа, действовавших в направлении города Бровары.

На Полесском направлении оккупанты продолжают выведение подразделений на территорию Беларуси. При отводе войск противник осуществляет минирование путей выдвижения и отдельных населенных пунктов.

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На Слобожанщине противник продолжает частичную блокировку Харькова и производит обстрелы жилых и промышленных районов города из артиллерийских систем разных типов. Однако в Генштабе отмечают, что интенсивность обстрелов снизилась.

Подразделения оккупационных войск осуществляют перегруппировку, вероятно, с целью продолжения активных действий на Изюмском направлении. Враг пытается проводить разведку, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов.

На Донецком направлении противник продолжал огневое влияние на некоторые подразделения ВСУ и вести штурмовые действия на отдельных направлениях. Основные усилия оккупанты продолжали сосредоточивать на захвате населенных пунктов Рубежное, Попасная, подготовке к наступлению на Северодонецк, получении полного контроля над Мариуполем, а также выходе к Угледару и Марьинке. Успеха не добились.

На Волынском направлении существенных изменений в состоянии и положении подразделений оккупационных войск и их союзников не отмечено.

Сообщается, что идет подготовка дополнительных подразделений РФ для участия в боевых действиях на территории Украины. Планируется создание "добровольческих" батальонов из жителей временно оккупированных территорий Украины и наемников.

Темы: войнаРосcия
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