Зеленский наградил орденами и медалями еще 131 военного
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 131 военного, 9 из которых посмертно.
Источник: видеообращение Зеленского, указ президента
Прямая речь: "Подписал указ о награждении государственными наградами наших героев – героев нашего государства. 131 военнослужащий Вооруженных Сил Украины, из них девять – посмертно".
Детали: Указом президент постановил наградить военных "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".
В частности, в документе указывается:
Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени
ЗАИЧЕНКО Константина Викторовича - полковника
ИЛЬЧИШИНА Леонида Владимировича - подполковника
Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени
БЫКА Ивана Васильевича - старшего лейтенанта
БИРЧЕНКО Олега Викторовича (посмертно) - лейтенанта
КУСЯКА Михаила Владимировича - майора
КУША Богдана Михайловича - лейтенанта
МОСКАЛИКА Михаила Ивановича (посмертно) - майора
Наградить орденом "За мужество" ІІ степени
ВАСАЛАТИЯ Виктора Сергеевича - сержанта
ГОРДИЕНКО Владимира Николаевича - старшего солдата
Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени
БРЮХАНОВА Богдана Андреевича (посмертно) – старшего солдата
ГОРЯЧЕВА Сергея Вячеславовича - прапорщика
ДОВГАНЮКА Павла Владимировича (посмертно) – младшего сержанта
ДОРОНЮКА Юрия Ивановича – старшего солдата
ДУБНЮКА Николая Юрьевича - старшего солдата
ЖУПИНАСА Тараса Олеговича (посмертно) — сержанта
ЗАЛОМСКОГО Богдана Михайловича (посмертно) – солдата
КЛЮБА Василия Дмитриевича - штаб-сержанта
КОВАЛЬЧУКА Николая Вадимовича – солдата
КУЗНЕЦА Павла Николаевича — старшего сержанта
КОПИНА Василия Ивановича – солдата
КРЮКОВА Алексея Сергеевича – старшего солдата
ЛИСЕНКО Юрия Юрьевича (посмертно) — старшего солдата
ЛИТВИНА Богдана Александровича (посмертно) - старшего солдата
ЛОГВИНА Виталия Анатольевича - старшего солдата
ЛОПУШЕНКО Александра Александровича – главного сержанта
МАТВИЕНКО Романа Ивановича - старшего сержанта
МЕДВЕДЕНКО Романа Сергеевича - солдата
НЕЙВЕРТА Ярослава Олеговича – старшего лейтенанта
ОЛИХА Игоря Александровича — старшего солдата
ПИСАРЕНКО Анатолия Анатольевича - солдата
ПОПОВА Алексея Юрьевича – старшего солдата
ПУСТОВОЙТА Вадима Васильевича – главного сержанта
РИМАРА Алексея Олеговича - капитана
СИНГАЕВСКОГО Ростислава Игоревича – старшего лейтенанта
СИНИЦУ Сергея Романовича (посмертно) — солдата
СОКУРА Дмитрия Сергеевича - старшего солдата
СТРОГАНОВА Евгения Владимировича - подполковника
ТКАЧЕНКО Игоря Анатольевича - солдата
ХАБУЛЮ Василия Петровича — старшего солдата
ХИМКУ Игоря Степановича – старшего солдата
ЧЕПУРКА Владислава Владимировича – солдата
Наградить медалью "За военную службу Украины"
АНТОНА Юрия Владимировича – главного сержанта
БОНДАРЯ Владислава Геннадиевича - солдата
БОНДАРЯ Александра Федоровича - старшего солдата
БРЕЦКА Данила Ярославича – солдата
ВЕРЕСА Руслана Богдановича - младшего сержанта
ГЛАВУ Романа Ярославича - лейтенанта
ГОНЧАРУКА Антона Ивановича – солдата
ГОРДИЯ Романа Романовича – солдата
ГРАБАРЧУКА Вадима Николаевича – старшего лейтенанта
ГРЕБИТЕЛЯ Николая Валерьевича — старшего сержанта
ДЕЙНЕКУ Виктора Георгиевича - майора
ДЕЦИКА Романа Васильевича – сержанта
ДЫМУРА Андрея Николаевича — старшего солдата
ДИМИТРОВСКОГО Руслана Ивановича - старшего лейтенанта
ДОВГЕНЬКА Игоря Игоревича — главного сержанта
ДОМИТРАЧКА Любомира Николаевича – старшего солдата
ДОРОША Сергея Ивановича - солдата
ДУБАСА Михаила Орестовича – младшего сержанта
ЖУКА Василия Мироновича – солдата
ЗЛАЩИНСКОГО Ивана Петровича - лейтенанта
ЗОЛОТУХИНА Данила Александровича - лейтенанта
ИВАХОВА Егора Олеговича — старшего сержанта
ИВАШКЕВИЧА Анатолия Эдуардовича – старшего сержанта
КЕРИМОВА Эдуарда Фармаиловича — старшего солдата
КЛИЧУКА Сергея Юрьевича – солдата
КРЮКОВА Дениса Николаевича — солдата
КУЗЬМЕНКО Олега Игоревича - солдата
КУЗЬМИНСКОГО Станислава Петровича – старшего солдата
КУРИЛЬЧИКА Николая Сергеевича – солдата
ЛИСНЯКА Сергея Георгиевича - подполковника
ЛОЗИНСКОГО Александра Сергеевича — солдата
МАЦУ Романа Степановича - солдата
МЕРЗЛЯКОВА Юрия Сергеевича – старшего сержанта
МИХАЙЛЕНКО Владислава Юрьевича — старшего солдата
МИХАЙЛЯКА Игоря Николаевича – сержанта
МОМОТА Дениса Александровича – старшего солдата
НАСИРОВА Агахана Ельхановича - сержанта
ПОЛЯРУША Андрея Александровича - старшего лейтенанта
ПОНОМАРЕНКО Владимира Михайловича - старшего солдата
РАБОТА Остапа Васильевича — старшего солдата
РЫБАЧУКА Тараса Игоревича - старшего солдата
РАЗНИЧЕНКО Максима Сергеевича — старшего солдата
РОЛИНА Максима Викторовича – старшего солдата
РОМАНЮКА Виктора Ярославовича – солдата
САВЧЕНКО Олега Николаевича — солдата
СМАЛЯ Олега Анатольевича - капитана
СТОЛЯРА Евгения Олеговича - лейтенанта
ТИМИНСКОГО Василия Васильевича - солдата
ТИМОЩУКА Павла Ивановича – сержанта
ТРЕТИЛЬНИЦКОГО Вадима Петровича - майора
ТРОФИМОВА Игоря Александровича – солдата
ХАРАУСТЕНКО Виталия Александровича – солдата
ЦЫГАНКО Александра Леонидовича - подполковника
ЧЕРНОВА Виктора Владимировича — старшего солдата
ШЕЯНА Алексея Николаевича — старшего солдата
ЮРЧЕНКО Сергея Викторовича — старшего сержанта
Наградить медалью "Защитнику Отчизны"
БАЛАБКИНА Алексея Сергеевича – солдата
БЕЛЕНКО Сергея Анатольевича — майора
БОЙКА Евгения Александровича - подполковника
БОРИСЕНКО Сергея Геннадиевича — младшего сержанта
БОРТНИКА Дмитрия Александровича – младшего сержанта
БУШТИНА Назария Николаевича – старшего сержанта
ВЕРЕСА Игоря Владимировича - старшего лейтенанта
ВИННИКА Игоря Ивановича – солдата
ГОРЯЧКОВСКОГО Артура Васильевича – старшего солдата
ДЕРКАЧА Александра Викторовича — подполковника
ЖЕЛНОВИЧА Павла Ярославича - старшего солдата
ИРОЧКА Виталия Степановича - майора
КОБЗЯКА Василия Ярославовича - старшего лейтенанта
КОВАЛЕВСКОГО Сергея Владимировича – солдата
КУБАЯ Богдана Ивановича – сержанта
ЛЕГЧИЛИНА Богдана Александровича - старшего солдата
ЛЮДКЕВИЧА Марьяна Богдановича – старшего солдата
МАЦКОВА Богдана Руслановича – солдата
МЕЛЬНИКА Павла Николаевича - старшего солдата
ПАВЛУСЬ Ивана Михайловича — главного сержанта
ПАВУКА Николая Степановича — главного сержанта
ПАНКУЛИЧА Ивана Михайловича – старшего лейтенанта
ПЕЛИШКА Назара Степановича — старшего солдата
ПЕТРУКА Андрея Юрьевича – младшего сержанта
ПЕЦА Андрея Зеновьевича - капитана
ПОДГОРОДЦКОГО Николая Николаевича - старшего лейтенанта
ПОПЛАВСКОГО Романа Валерьевича - подполковника
РЕЗНИКОВА Александра Юрьевича - майора
РОМАНЦОВА Илья Александрович — солдат
СЕНИКА Николая Степановича - мастер-сержанта
СОКОЛА Назара Игоревича - лейтенанта
ХОМЕНКО Владимира Александровича - подполковника
ЧИЧИНАДЕ Германа Гурамовича - лейтенанта
ЯКИМОВА Александра Сергеевича – солдата.