Зеленский наградил орденами и медалями еще 131 военного

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 131 военного, 9 из которых посмертно.

Источник: видеообращение Зеленского, указ президента

Прямая речь: "Подписал указ о награждении государственными наградами наших героев – героев нашего государства. 131 военнослужащий Вооруженных Сил Украины, из них девять – посмертно".

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Детали: Указом президент постановил наградить военных "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

В частности, в документе указывается:

Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени

ВИДЕО ДНЯ

ЗАИЧЕНКО Константина Викторовича - полковника

ИЛЬЧИШИНА Леонида Владимировича - подполковника

Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени

БЫКА Ивана Васильевича - старшего лейтенанта

БИРЧЕНКО Олега Викторовича (посмертно) - лейтенанта

КУСЯКА Михаила Владимировича - майора

КУША Богдана Михайловича - лейтенанта

МОСКАЛИКА Михаила Ивановича (посмертно) - майора

Наградить орденом "За мужество" ІІ степени

ВАСАЛАТИЯ Виктора Сергеевича - сержанта

ГОРДИЕНКО Владимира Николаевича - старшего солдата

Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени

БРЮХАНОВА Богдана Андреевича (посмертно) – старшего солдата

ГОРЯЧЕВА Сергея Вячеславовича - прапорщика

ДОВГАНЮКА Павла Владимировича (посмертно) – младшего сержанта

ДОРОНЮКА Юрия Ивановича – старшего солдата

ДУБНЮКА Николая Юрьевича - старшего солдата

ЖУПИНАСА Тараса Олеговича (посмертно) — сержанта

ЗАЛОМСКОГО Богдана Михайловича (посмертно) – солдата

КЛЮБА Василия Дмитриевича - штаб-сержанта

КОВАЛЬЧУКА Николая Вадимовича – солдата

КУЗНЕЦА Павла Николаевича — старшего сержанта

КОПИНА Василия Ивановича – солдата

КРЮКОВА Алексея Сергеевича – старшего солдата

ЛИСЕНКО Юрия Юрьевича (посмертно) — старшего солдата

ЛИТВИНА Богдана Александровича (посмертно) - старшего солдата

ЛОГВИНА Виталия Анатольевича - старшего солдата

ЛОПУШЕНКО Александра Александровича – главного сержанта

МАТВИЕНКО Романа Ивановича - старшего сержанта

МЕДВЕДЕНКО Романа Сергеевича - солдата

НЕЙВЕРТА Ярослава Олеговича – старшего лейтенанта

ОЛИХА Игоря Александровича — старшего солдата

ПИСАРЕНКО Анатолия Анатольевича - солдата

ПОПОВА Алексея Юрьевича – старшего солдата

ПУСТОВОЙТА Вадима Васильевича – главного сержанта

РИМАРА Алексея Олеговича - капитана

СИНГАЕВСКОГО Ростислава Игоревича – старшего лейтенанта

СИНИЦУ Сергея Романовича (посмертно) — солдата

СОКУРА Дмитрия Сергеевича - старшего солдата

СТРОГАНОВА Евгения Владимировича - подполковника

ТКАЧЕНКО Игоря Анатольевича - солдата

ХАБУЛЮ Василия Петровича — старшего солдата

ХИМКУ Игоря Степановича – старшего солдата

ЧЕПУРКА Владислава Владимировича – солдата

Наградить медалью "За военную службу Украины"

АНТОНА Юрия Владимировича – главного сержанта

БОНДАРЯ Владислава Геннадиевича - солдата

БОНДАРЯ Александра Федоровича - старшего солдата

БРЕЦКА Данила Ярославича – солдата

ВЕРЕСА Руслана Богдановича - младшего сержанта

ГЛАВУ Романа Ярославича - лейтенанта

ГОНЧАРУКА Антона Ивановича – солдата

ГОРДИЯ Романа Романовича – солдата

ГРАБАРЧУКА Вадима Николаевича – старшего лейтенанта

ГРЕБИТЕЛЯ Николая Валерьевича — старшего сержанта

ДЕЙНЕКУ Виктора Георгиевича - майора

ДЕЦИКА Романа Васильевича – сержанта

ДЫМУРА Андрея Николаевича — старшего солдата

ДИМИТРОВСКОГО Руслана Ивановича - старшего лейтенанта

ДОВГЕНЬКА Игоря Игоревича — главного сержанта

ДОМИТРАЧКА Любомира Николаевича – старшего солдата

ДОРОША Сергея Ивановича - солдата

ДУБАСА Михаила Орестовича – младшего сержанта

ЖУКА Василия Мироновича – солдата

ЗЛАЩИНСКОГО Ивана Петровича - лейтенанта

ЗОЛОТУХИНА Данила Александровича - лейтенанта

ИВАХОВА Егора Олеговича — старшего сержанта

ИВАШКЕВИЧА Анатолия Эдуардовича – старшего сержанта

КЕРИМОВА Эдуарда Фармаиловича — старшего солдата

КЛИЧУКА Сергея Юрьевича – солдата

КРЮКОВА Дениса Николаевича — солдата

КУЗЬМЕНКО Олега Игоревича - солдата

КУЗЬМИНСКОГО Станислава Петровича – старшего солдата

КУРИЛЬЧИКА Николая Сергеевича – солдата

ЛИСНЯКА Сергея Георгиевича - подполковника

ЛОЗИНСКОГО Александра Сергеевича — солдата

МАЦУ Романа Степановича - солдата

МЕРЗЛЯКОВА Юрия Сергеевича – старшего сержанта

МИХАЙЛЕНКО Владислава Юрьевича — старшего солдата

МИХАЙЛЯКА Игоря Николаевича – сержанта

МОМОТА Дениса Александровича – старшего солдата

НАСИРОВА Агахана Ельхановича - сержанта

ПОЛЯРУША Андрея Александровича - старшего лейтенанта

ПОНОМАРЕНКО Владимира Михайловича - старшего солдата

РАБОТА Остапа Васильевича — старшего солдата

РЫБАЧУКА Тараса Игоревича - старшего солдата

РАЗНИЧЕНКО Максима Сергеевича — старшего солдата

РОЛИНА Максима Викторовича – старшего солдата

РОМАНЮКА Виктора Ярославовича – солдата

САВЧЕНКО Олега Николаевича — солдата

СМАЛЯ Олега Анатольевича - капитана

СТОЛЯРА Евгения Олеговича - лейтенанта

ТИМИНСКОГО Василия Васильевича - солдата

ТИМОЩУКА Павла Ивановича – сержанта

ТРЕТИЛЬНИЦКОГО Вадима Петровича - майора

ТРОФИМОВА Игоря Александровича – солдата

ХАРАУСТЕНКО Виталия Александровича – солдата

ЦЫГАНКО Александра Леонидовича - подполковника

ЧЕРНОВА Виктора Владимировича — старшего солдата

ШЕЯНА Алексея Николаевича — старшего солдата

ЮРЧЕНКО Сергея Викторовича — старшего сержанта

Наградить медалью "Защитнику Отчизны"

БАЛАБКИНА Алексея Сергеевича – солдата

БЕЛЕНКО Сергея Анатольевича — майора

БОЙКА Евгения Александровича - подполковника

БОРИСЕНКО Сергея Геннадиевича — младшего сержанта

БОРТНИКА Дмитрия Александровича – младшего сержанта

БУШТИНА Назария Николаевича – старшего сержанта

ВЕРЕСА Игоря Владимировича - старшего лейтенанта

ВИННИКА Игоря Ивановича – солдата

ГОРЯЧКОВСКОГО Артура Васильевича – старшего солдата

ДЕРКАЧА Александра Викторовича — подполковника

ЖЕЛНОВИЧА Павла Ярославича - старшего солдата

ИРОЧКА Виталия Степановича - майора

КОБЗЯКА Василия Ярославовича - старшего лейтенанта

КОВАЛЕВСКОГО Сергея Владимировича – солдата

КУБАЯ Богдана Ивановича – сержанта

ЛЕГЧИЛИНА Богдана Александровича - старшего солдата

ЛЮДКЕВИЧА Марьяна Богдановича – старшего солдата

МАЦКОВА Богдана Руслановича – солдата

МЕЛЬНИКА Павла Николаевича - старшего солдата

ПАВЛУСЬ Ивана Михайловича — главного сержанта

ПАВУКА Николая Степановича — главного сержанта

ПАНКУЛИЧА Ивана Михайловича – старшего лейтенанта

ПЕЛИШКА Назара Степановича — старшего солдата

ПЕТРУКА Андрея Юрьевича – младшего сержанта

ПЕЦА Андрея Зеновьевича - капитана

ПОДГОРОДЦКОГО Николая Николаевича - старшего лейтенанта

ПОПЛАВСКОГО Романа Валерьевича - подполковника

РЕЗНИКОВА Александра Юрьевича - майора

РОМАНЦОВА Илья Александрович — солдат

СЕНИКА Николая Степановича - мастер-сержанта

СОКОЛА Назара Игоревича - лейтенанта

ХОМЕНКО Владимира Александровича - подполковника

ЧИЧИНАДЕ Германа Гурамовича - лейтенанта

ЯКИМОВА Александра Сергеевича – солдата.