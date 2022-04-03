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СБУ разоблачен коллаборант, помогавший оккупантам РФ похищать и пытать патриотов

Валентина РоманенкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 14:49

Служба безопасности Украины задержала диверсантов, вражеских агентов и коллаборанта, помогавшего похищать украинских патриотов

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко с подборкой спецопераций спецслужбы за последние дни

Детали: В Херсонской области СБУ установила коллаборанта, помогавшего захватчикам похищать украинских патриотов на временно оккупированной территории. Также предатель участвовал в пытках незаконно задержанных местных жителей.

Отмечено, что во время спецоперации сотрудники СБУ вывезли злоумышленника на подконтрольную украинским властям территорию.

Во Львовской области контрразведчики СБУ задержали еще одного вражеского агента, собиравшего разведывательную информацию на территории западной Украины.

Установлено, что он долгое время проживал в ОРДЛО, где был завербован представителями спецслужб РФ. По их заданию после полномасштабного вторжения прибыл во Львовскую область для подрывной работы.

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По данным следствия, агент передавал информацию через свою близкую родственницу, проживающую во временно оккупированном Донецке, а также через участницу террористической группировки так называемой "ДНР", отмечает Дехтяренко.

Кроме этого в Ровенской области по материалам СБУ к 13 годам тюрьмы приговорен агент ФСБ (задержан в сентябре 2020 года). Установлено, что по заданию своих кураторов он собирал разведданные по дислокации украинских военных. Также изменник занимался подготовкой диверсии на одном из объектов критической инфраструктуры региона.

Прямая речь: "Кроме того, СБУ продолжает системную работу по привлечению к ответственности чиновников РФ за особо тяжкие преступления против Украины.

В частности, спецслужба открыла уголовное производство против руководителя следственного комитета РФ Бастрыкина, который пытается незаконно распространять юрисдикцию этого федерального органа рашистов на временно оккупированной территории Украины.

Сотрудники СБУ продолжают комплексные меры по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к агрессии против нашего государства и убийству мирных людей".

Темы: СБУвойна
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