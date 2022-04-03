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Глава МИД Германии о Буче: насилие Путина уничтожает невинные семьи

"Европейская правда"Воскресенье, 3 апреля 2022, 15:08

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что виновные в военных преступлениях в Украине должны быть наказаны.

Об этом она написала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Фотографии из Бучи невыносимы. Безудержное насилие Путина уничтожает невинные семьи и не знает границ", - написала Бербок.

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"Виновные в этих военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности. Мы ужесточим санкции против России и окажем Украине еще больше поддержки в ее обороне", - добавила она.

Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер высказался против введения эмбарго на российские энергоносители в рамках санкционной политики ЕС за вторжение в Украину.

Как известно, до начала открытого вторжения РФ Германия выступала категорически против поставок вооружения Украине, считая, что это приведет к эскалации на Донбассе.

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26 февраля Германия впервые разрешила третьим странам послать оружие в Украину, а затем начала собственные поставки.

Темы: МИДГерманиявойнаБуча
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