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В Гомельской области Беларуси фиксируют все больше техники РФ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 17:03
В Гомельской области Беларуси фиксируют все больше техники РФ
Колонна техники РФ из Минска в Гомель, фото MotolkoHelp

В Гомельскую область Беларуси, расположенную возле границы с Украиной, поступает все больше российской техники, что может говорить о ротации российских войск.

Источник: белорусский фотограф и блогер Антон Мотолько, основатель онлайн-проекта "MotolkoHelp" в Twitter

Дословно: "В Гомельскую область Беларуси поступает все больше российской техники, что свидетельствует о ротации войск, а не об их выводе из Беларуси".

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Детали: Эксперт подчеркивает, что требованием Украины и других стран должен быть вывод российских войск как из Украины, так и из Беларуси.

"Если российские войска останутся в Беларуси, это не решит проблемы украинцев, и ситуация в Беларуси станет намного хуже", - считает он.

Ранее в этот день Мотолько сообщил, что на въезде в Гомель была замечена крупная колонна из более чем 20 единиц различной техники, двигавшаяся в сторону центра города.

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Также под Минском замечена колонна из 20 единиц техники с отметками "V", двигавшаяся по трассе М5 в сторону Гомеля. Сообщается, что в воскресенье из Минска в сторону Гомеля шло несколько колонн, в том числе большое количество БТРов, КамАЗов и грузовиков Урал.

"С сегодняшнего утра мы наблюдаем за движением российских вооруженных сил в направлении Гомеля. Проект "Бэларускі Гаюн" зафиксировал большое количество перемещений по Гомельской области и в направлении Минск-Гомель", - говорится в сообщении.

Мотолько также сообщает, что в Гомель под контролем самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко завезли краденые украинские пикапы.

Перед войной, 4 февраля 2022 года, США передали украинской пограничной службе 40 пикапов Mitsubishi L200 последней серии для защиты северных и восточных границ страны от ожидаемого российского вторжения.

Пикапы Mitsubishi L200 неоднократно фиксировались в Гомеле. Все они 2021 года выпуска, повреждены, окрашены в черный или белый цвет и не имеют номерных знаков. Все автомобили имеют маркировку "V". На фотографиях видно, что модель, цвета, диски и наклейки на кузовах машин в Гомеле совпадают с украинскими.

"Если это правда, то ввоз и использование краденых автомобилей осуществлялось под контролем Лукашенко несколькими белорусскими ведомствами: органами пограничной службы, таможенной инспекцией, ГИБДД и полицией", - утверждает блогер.

Мотолько также отметил, что на военном аэродроме в Мачулищах (Минская область, Беларусь) в воскресенье наблюдается очень высокая летная активность.

В частности, в 11:15 российский Ил-76 (бортовой номер RA-78831) прибыл на аэродром в Мачулищах из Белгорода (Россия). В 15:00 этот же самолет Ил-76 вылетел с аэродрома в Мачулищах в Белгород.

Темы: БеларусьРосcиявойна
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