В Гомельской области Беларуси фиксируют все больше техники РФ

В Гомельскую область Беларуси, расположенную возле границы с Украиной, поступает все больше российской техники, что может говорить о ротации российских войск.

Источник: белорусский фотограф и блогер Антон Мотолько, основатель онлайн-проекта "MotolkoHelp" в Twitter

Дословно: "В Гомельскую область Беларуси поступает все больше российской техники, что свидетельствует о ротации войск, а не об их выводе из Беларуси".

Детали: Эксперт подчеркивает, что требованием Украины и других стран должен быть вывод российских войск как из Украины, так и из Беларуси.

"Если российские войска останутся в Беларуси, это не решит проблемы украинцев, и ситуация в Беларуси станет намного хуже", - считает он.

Ранее в этот день Мотолько сообщил, что на въезде в Гомель была замечена крупная колонна из более чем 20 единиц различной техники, двигавшаяся в сторону центра города.

Также под Минском замечена колонна из 20 единиц техники с отметками "V", двигавшаяся по трассе М5 в сторону Гомеля. Сообщается, что в воскресенье из Минска в сторону Гомеля шло несколько колонн, в том числе большое количество БТРов, КамАЗов и грузовиков Урал.

12:30

A column of 20 vehicles with “V” marks was seen near Minsk, moving along the M5 highway towards Gomel. The column includes 2 armored personnel carriers, ~10 KamAZ and Ural trucks, 3 Tigr armored vehicles, 2 fuel trucks, 3 supply vehicles, and engineering equipment.

4/4 pic.twitter.com/s8AMTMIN8h — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) April 3, 2022

"С сегодняшнего утра мы наблюдаем за движением российских вооруженных сил в направлении Гомеля. Проект "Бэларускі Гаюн" зафиксировал большое количество перемещений по Гомельской области и в направлении Минск-Гомель", - говорится в сообщении.

Мотолько также сообщает, что в Гомель под контролем самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко завезли краденые украинские пикапы.

⚡️Ukrainian pickups were brought to Gomel under control of Lukashenka.



Flagshtok has repeatedly recorded Mitsubishi L200 pickups in Gomel.

All of them are of 2021 release, damaged, painted black or white and don’t have license plates. All of the vehicles are marked with “V”.

1/5 pic.twitter.com/rnBNAmbUPf — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) April 3, 2022

Перед войной, 4 февраля 2022 года, США передали украинской пограничной службе 40 пикапов Mitsubishi L200 последней серии для защиты северных и восточных границ страны от ожидаемого российского вторжения.

Пикапы Mitsubishi L200 неоднократно фиксировались в Гомеле. Все они 2021 года выпуска, повреждены, окрашены в черный или белый цвет и не имеют номерных знаков. Все автомобили имеют маркировку "V". На фотографиях видно, что модель, цвета, диски и наклейки на кузовах машин в Гомеле совпадают с украинскими.

Photos show that model, colors, rims and stickers on the bodies of the vehicles in Gomel coincide with the Ukrainian ones.

4/5 pic.twitter.com/26YF4Hxd2J — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) April 3, 2022

"Если это правда, то ввоз и использование краденых автомобилей осуществлялось под контролем Лукашенко несколькими белорусскими ведомствами: органами пограничной службы, таможенной инспекцией, ГИБДД и полицией", - утверждает блогер.

If it’s true, the import and use of stolen vehicles was carried out under control of Lukashenka by several Belarusian agencies: the border service agencies, customs inspection, traffic police and the police.

5/5 pic.twitter.com/cp8XU97qRI — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) April 3, 2022

Мотолько также отметил, что на военном аэродроме в Мачулищах (Минская область, Беларусь) в воскресенье наблюдается очень высокая летная активность.

В частности, в 11:15 российский Ил-76 (бортовой номер RA-78831) прибыл на аэродром в Мачулищах из Белгорода (Россия). В 15:00 этот же самолет Ил-76 вылетел с аэродрома в Мачулищах в Белгород.