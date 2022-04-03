В Херсонской области российские оккупанты похитили журналиста
Воскресенье, 3 апреля 2022, 19:52
В Новой Каховке в Херсонской области российские оккупанты похитили журналиста Александра Гунько.
Источник: Национальный союз журналистов Украины в Telegram
Детали: Оккупанты задержали главного редактора издания "Новая Каховка.City"
Сообщается, что в Новой Каховке Херсонской области российские солдаты провели обыск в доме известного местного журналиста.
После обыска россияне изьяли телефоны и электронные устройства, а журналиста задержали. Об этом сообщили местные журналисты.
Новокаховские журналисты также отмечают, что на редакционную почту издания "Новая Каховка Сити" ранее приходило письмо с предложением сотрудничества и призывом освещать события "правильно".