Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Херсонской области российские оккупанты похитили журналиста

Валентина РоманенкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 19:52

В Новой Каховке в Херсонской области российские оккупанты похитили журналиста Александра Гунько.

Источник: Национальный союз журналистов Украины в Telegram

Детали: Оккупанты задержали главного редактора издания "Новая Каховка.City"

Реклама:

Сообщается, что в Новой Каховке Херсонской области российские солдаты провели обыск в доме известного местного журналиста.

После обыска россияне изьяли телефоны и электронные устройства, а журналиста задержали. Об этом сообщили местные журналисты.

Новокаховские журналисты также отмечают, что на редакционную почту издания "Новая Каховка Сити" ранее приходило письмо с предложением сотрудничества и призывом освещать события "правильно".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьСМИвойнаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине подорвались трое саперов
Россияне сбросили авиабомбу на Херсонщину: 3 погибших, 5 раненых
В Олешках подорвали авто с двумя работниками ФСБ, которые пытали украинцев
Последние новости
17:09
Эрдоган говорит, что премьер Израиля ничем не отличается от Гитлера
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
16:39
инфографикаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
Все новости...
Реклама: