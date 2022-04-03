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В Херсонской области российские оккупанты похитили журналиста

Валентина РоманенкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 19:52

В Новой Каховке в Херсонской области российские оккупанты похитили журналиста Александра Гунько.

Источник: Национальный союз журналистов Украины в Telegram

Детали: Оккупанты задержали главного редактора издания "Новая Каховка.City"

Сообщается, что в Новой Каховке Херсонской области российские солдаты провели обыск в доме известного местного журналиста.

После обыска россияне изьяли телефоны и электронные устройства, а журналиста задержали. Об этом сообщили местные журналисты.

Новокаховские журналисты также отмечают, что на редакционную почту издания "Новая Каховка Сити" ранее приходило письмо с предложением сотрудничества и призывом освещать события "правильно".

Темы: Херсонская областьСМИвойнаоккупация
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