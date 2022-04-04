Скандальный ОАСК не работает – ОПУ

Окружной административный суд Киева пока не работает.

Источник: Заместитель председателя ОПУ Андрей Смирнов, который отвечает за суды, в интервью "Украинской правде" на YouTube

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Прямая речь: "Я не могу больше сказать, потому что у нас военное положение. Скажем так: есть определенные организационные сложности для запуска работы этого суда в короткой перспективе".

Детали: УП прямо спросила, может ли этот суд признать Виктора Януковича "легальным президентом", птому что в декабре прошлого года он подал иски в ОАСК против ВРУ.

Прямая речь: "В результате непредвиденных обстоятельств Окружной административный суд Киева не сможет принять это решение. ОАСК не работает.

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Что было ранее: 30 декабря прошлого года Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Виктора Януковича к Верховной Раде по спору о признании факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины.

В начале марта Янукович находился в Минске. Кремль якобы рассматривал вариант признания его "президентом Украины".