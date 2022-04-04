На захваченную Запорожскую АЭС везут два десятка российских пропагандистов
Понедельник, 4 апреля 2022, 17:05
Российские оккупанты готовят прибытие около 20 российских пропагандистов на захваченную Запорожскую атомную электростанцию для создания фейков.
Источник: пресс-служба ГП "НАЭК "Энергоатом"
Детали: По данным украинского руководства станции, российские пропагандисты готовятся снять фейковые видео о якобы спокойном и безопасном процессе работы на АЭС.
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Оккупанты давят на украинских сотрудников ЗАЭС, чтобы они на камеры озвучили положительные комментарии о российских военных и условиях работы. Однако украинцы-рабочие советуют им двигаться в направлении российского военного корабля.
Предыстория:
- С начала марта ЗАЭС контролируют российские оккупанты.
- Глава "Энергоатома" Петр Котин заявлял, что, кроме военных оккупационных подразделений РФ, контроль над ЗАЭС осуществляют также и кадровые сотрудники "Росатома".
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