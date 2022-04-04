На захваченную Запорожскую АЭС везут два десятка российских пропагандистов

Российские оккупанты готовят прибытие около 20 российских пропагандистов на захваченную Запорожскую атомную электростанцию ​​для создания фейков.

Источник: пресс-служба ГП "НАЭК "Энергоатом"

Детали: По данным украинского руководства станции, российские пропагандисты готовятся снять фейковые видео о якобы спокойном и безопасном процессе работы на АЭС.

Оккупанты давят на украинских сотрудников ЗАЭС, чтобы они на камеры озвучили положительные комментарии о российских военных и условиях работы. Однако украинцы-рабочие советуют им двигаться в направлении российского военного корабля.

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