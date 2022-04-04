Глава МИД Британии призывает к новой волне санкций против РФ

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что союзники должны договориться о новой мощной волне санкций против России после того, как стало известно о преступлениях российских войск в побывавших под оккупацией городах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила в Варшаве на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Лиз Трасс отметила, что позже этой недели состоится встреча министров иностранных дел Группы семи и стран-членов НАТО, и там обсудят дальнейшие действия.

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"Мы должны объявить новую мощную волну санкций. Реальность такова, что в Россию все еще поступают деньги с Запада, поддерживающие военную машину Путина. Это должно прекратиться", - подчеркнула Лиз Трасс.

По её словам, речь может идти о закрытии портов для российских кораблей, новых санкциях против банков и компаний, важных для российской экономики.

"Это факт, что жесткие действия – единственный подход, который может сработать. Это нужно, чтобы Путин проиграл в Украине, чтобы мы увидели полный отвод российских войск, чтобы Украина имела лучшую переговорную позицию.

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Не может быть и речи о снятии санкций, пока войска Путина остаются в Украине и над Европой нависает угроза российской агрессии. Сначала нужно, чтобы Путин отвел войска, чтобы Украина полностью восстановила территориальную целостность, чтобы Россия больше не была способна на новую агрессию. Нужен план восстановления Украины и привлечения виновных к ответственности в Международном уголовном суде", - подчеркнула глава МИД.

На брифинге она также анонсировала создание фонда с бюджетом 10 млн фунтов стерлингов для поддержки украинских общественных организаций.

Напомним, премьер Британии Борис Джонсон после появления информации о массовых убийствах гражданского населения на Киевщине во время оккупации пообещал "уморить голодом военную машину Путина".