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В Буче в подвале детского санатория нашли "пыточную" россиян, где убивали связанных украинцев

Мазуренко Алена Понедельник, 4 апреля 2022, 22:04
фото: ОГП

Правоохранители обнаружили в подвале одного из детских санаториев Бучи комнату для пыток, которую обустроили оккупанты, там они мучили и убивали безоружных людей.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "Прокуроры совместно с сотрудниками полиции Киевщины обнаружили комнату для пыток в городе Буча.

В подвале одного из детских санаториев правоохранители обнаружили тела пятерых мужчин со завязанными руками.

Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации пытали безоружных мирных жителей, а затем убивали их".

Детали: На месте преступления работают прокуроры и сотрудники полиции.

Правоохранители принимают меры по установлению обстоятельств каждого военного преступления, чтобы привлечь виновных к ответственности.

ВИДЕО ДНЯ

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры и окружных прокуратур области расследуются уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Предыстория:

  • 1 апреля городской голова Бучи Анатолий Федорук заявил об освобождении города от российских оккупантов.
  • 2 апреля Федорук сообщил, что в городе есть братские могилы, где похоронили почти 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них со завязанными руками.
  • 3 апреля генпрокурор сообщила, что с территории Киевской области, освобожденной от оккупантов, вывезли 410 тел убитых мирных жителей - этих жертв осматривают судмедэксперты для документирования преступлений России.

Темы: Росcиявойнаоккупациягеноцид
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