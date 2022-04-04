В Буче в подвале детского санатория нашли "пыточную" россиян, где убивали связанных украинцев

Правоохранители обнаружили в подвале одного из детских санаториев Бучи комнату для пыток, которую обустроили оккупанты, там они мучили и убивали безоружных людей.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "Прокуроры совместно с сотрудниками полиции Киевщины обнаружили комнату для пыток в городе Буча.

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В подвале одного из детских санаториев правоохранители обнаружили тела пятерых мужчин со завязанными руками.

Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации пытали безоружных мирных жителей, а затем убивали их".

Детали: На месте преступления работают прокуроры и сотрудники полиции.

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Правоохранители принимают меры по установлению обстоятельств каждого военного преступления, чтобы привлечь виновных к ответственности.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры и окружных прокуратур области расследуются уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

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