В Буче в подвале детского санатория нашли "пыточную" россиян, где убивали связанных украинцев
Правоохранители обнаружили в подвале одного из детских санаториев Бучи комнату для пыток, которую обустроили оккупанты, там они мучили и убивали безоружных людей.
Источник: Офис генпрокурора
Дословно: "Прокуроры совместно с сотрудниками полиции Киевщины обнаружили комнату для пыток в городе Буча.
В подвале одного из детских санаториев правоохранители обнаружили тела пятерых мужчин со завязанными руками.
Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации пытали безоружных мирных жителей, а затем убивали их".
Детали: На месте преступления работают прокуроры и сотрудники полиции.
Правоохранители принимают меры по установлению обстоятельств каждого военного преступления, чтобы привлечь виновных к ответственности.
При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры и окружных прокуратур области расследуются уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
Предыстория:
- 1 апреля городской голова Бучи Анатолий Федорук заявил об освобождении города от российских оккупантов.
- 2 апреля Федорук сообщил, что в городе есть братские могилы, где похоронили почти 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них со завязанными руками.
- 3 апреля генпрокурор сообщила, что с территории Киевской области, освобожденной от оккупантов, вывезли 410 тел убитых мирных жителей - этих жертв осматривают судмедэксперты для документирования преступлений России.