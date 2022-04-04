На Донбассе украинские защитники успешно отбили 7 атак россиян – ООС
Понедельник, 4 апреля 2022, 23:45
На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники успешно отбили 7 атак врага и уничтожили 7 танков, 3 артсистемы и другую технику россиян.
Источник: Операция объединенных сил
Дословно: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага".
Детали: Украинские защитники нанесли потери российским оккупантам.
В частности, уничтожили 7 танков, 8 единиц бронированной техники и 3 артиллерийские системы противника.
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