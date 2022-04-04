На Донбассе украинские защитники успешно отбили 7 атак россиян – ООС

На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники успешно отбили 7 атак врага и уничтожили 7 танков, 3 артсистемы и другую технику россиян.

Источник: Операция объединенных сил

Дословно: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага".

Детали: Украинские защитники нанесли потери российским оккупантам.

В частности, уничтожили 7 танков, 8 единиц бронированной техники и 3 артиллерийские системы противника.