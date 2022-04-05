Орбана нужно заставить посетить Бучу, это и его ответственность - Дещица

Посол Украины в Польше Андрей Дещица считает, что венгерского премьера Виктора Орбана следует заставить посетить Бучу, чтобы показать преступления, соучастником которых является и он.

Как сообщает Европейская правда, такое заявление украинский дипломат сделал в эфире польского телеканала TVN24.

"Надо взять его силой и загнать туда, потому что он не хочет этого знать", - заявил Андрей Дещица.

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По его словам, Виктор Орбан также должен отвечать за преступления российских военных. "Поддерживая Путина, даже на словах, он становится соучастником этих преступлений", – считает украинский дипломат.

Напомним, по итогам парламентских выборов 3 апреля действующий премьер Венгрии Виктор Орбан останется главой правительства государства на пятый срок.

В украинском правительстве считают, что для Киева нет никаких положительных ожиданий от венгерской стороны по пути Украины в ЕС и НАТО. Вместо этого следует ожидать усиления связей Венгрии с РФ.

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Подробнее об венгерских выборах читайте в статье Антиукраинский Орбан: что будет делать Венгрия после выборов "под знаком войны"

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