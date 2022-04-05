США одобрили продажу Болгарии истребителей F-16

Правительство Соединенных Штатов одобрило продажу Болгарии восьми истребителей F-16, чтобы "повысить безопасность" страны в условиях войны на Украине.

Об этом сообщает болгарский телеканал БНТ, пишет "Европейская правда".

Госдепартамент проинформировал Конгресс США о своем намерении продать Болгарии эти истребители, а также боеприпасы на общую сумму $1,67 миллиарда.

Закупка восьми новых истребителей F-16 Block 70 у США является одним из приоритетных проектов модернизации вооруженных сил болгарской армии.

В начале 2019 года между правительствами Болгарии и США было подписано четыре соглашения о закупке восьми F -16 и сопутствующего оборудования, услуг и вооружения.

Минобороны Болгарии также планирует второй этап закупок, в рамках которых будут приобретены еще восемь самолетов F-16.

Ранее звучали предложения о том, что Болгария может передать свои самолеты Су-25 и МиГ-29 украинской армии, если получит от США истребители.

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На прошлой неделе министр обороны Болгарии Драгомир Заков заявил, что из-за плохих военных возможностей страна не будет посылать оружие Украине и сосредоточится на укреплении собственной недостаточно финансируемой армии.

В то же время, его предшественники имеют другую оценку. Шесть бывших министров обороны Болгарии призвали оказать военную помощь Украине, отметив в совместном заявлении, что минобороны имеет такую ​​возможность.