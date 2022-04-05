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Россияне запустили новую-старую пропаганду о массовых убийствах в Украине – Зеленский

Ольга ГлущенкоВторник, 5 апреля 2022, 00:34
Россияне запустили новую-старую пропаганду о массовых убийствах в Украине – Зеленский
Зеленский, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне будут наказаны за массовые убийства в Украине, невзирая на свою ложь и пропаганду.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Уверен, что вы знаете о новой-старой тактике российских пропагандистов, которые пытаются постоянно отвергать обвинения против российских военных. Почему новую-старую? – все просто, потому что они такую тактику применяли, когда оккупанты сбили малазийский боинг над Донбассом.

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Они обвиняли Украину, даже придумали разные конспирологии, будто объяснения дошли и до того, что утверждали, будто трупы подбросили на борт самолета, когда он упал.

Сейчас они делают примерно то же самое, врут, пытаются искажать факты, но, как и тогда, у них ничего не получится – они не смогут обмануть весь мир.

Придет время, когда каждый россиянин узнает правду о том, кто из их сограждан убивал, кто приказывал, кто закрывал глаза на убийства. Мы все это установим и сделаем всемирно известным.

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Сейчас 2022 год, и у нас есть гораздо больше инструментов, чем у тех, кто привлек к ответственности нацистов после Второй мировой войны.

Мы должны отдавать себе отчет в том, что после огласки о массовых убийств гражданских на Киевщине оккупанты могут по-другому относиться к своим преступлениям на другой территории нашего государства, куда они зашли.

Они уже запускают лживую кампанию, чтобы скрыть свою вину в массовых убийствах гражданских людей в Мариуполе. Они сделают десятки постановочных интервью, перемонтированных записей, будут специально убивать людей так, чтобы это выглядело, будто их убил кто-то другой.

Вероятно, теперь оккупанты будут пытаться скрыть следы своих преступлений – они не сделали этого в Буче, когда отступали. Но на другой территории это возможно".

Предыстория:

  • Мэр города Буча Анатолий Федорук сообщил, что в городе есть братские могилы, где похоронили около 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.
  • На главном прокремлевском пропагандистском сайти "РИА Новости" вышла статья о том, что им хочется сделать с Украиной. Среди прочего оккупанты хотят "перевоспитать" украинской народ, устроить жесткую цензуру в политике, культуре и образовании.
  • Зеленский заявлял, что статья на сайте РИА Новости, в которой обосновывается геноцид украинцев, будет одним из доказательств для будущего трибунала.

Темы: Зеленскийвойнаубийство
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