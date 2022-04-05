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Ночь в областях: враг интенсивно обстреливал Херсонщину, Харьковщину и Донбасс

Ирина БалачукВторник, 5 апреля 2022, 10:42
Ночь в областях: враг интенсивно обстреливал Херсонщину, Харьковщину и Донбасс
На фото – результаты российских обстрелов и неразорванные вражеские снаряды в Черниговской области. Фото ГСЧС

Ночью 5 апреля российские оккупанты продолжили плотно обстреливать из разных видов вооружения Херсонскую, Харьковскую, Донецкую и Луганскую области, есть погибшие и многочисленные разрушения.

Источник: сводка областных военных администраций по состоянию на 8 утра 5 апреля

Детали: Относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Запорожской, Тернопольской, Житомирской, Сумской, Черкасской и Полтавской областях.

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В Черниговской области ночью раздавалось несколько воздушных тревог, обстрелов и разрушений не было. Продолжается предоставление гуманитарной помощи в населенные пункты Черниговской области, освобожденные от оккупантов. Заработало сообщение с Киевом.

В Киевской области ночь прошла относительно спокойно: силы обороны продолжают зачистку территории и разминирование на освобожденных территориях.

В Днепропетровской области раздавалось несколько воздушных тревог. Ночью над областью наша ПВО сбила две ракеты. Обломки вызвали возгорание в одном из сел Синельниковского района. Никто не пострадал. Утром ситуация в области спокойная.

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В Херсонской области постоянно раздаются взрывы. Приблизительно в 5 утра были сильные взрывы, информация о разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется. Большинство населенных пунктов Херсонской области остаются в тяжелом состоянии вследствие действий врага, отсутствия лекарств и продуктов, в некоторых районах – водоснабжения и связи. В сотрудничестве с Днепропетровской областью возобновляется жизнедеятельность населенных пунктов на севере Херсонской области, территории которых освобождены от оккупационных войск.

Николаевская область: в результате обстрела 4 апреля кассетными бомбами города Николаева погибли 10 человек, среди которых 1 ребенок, 61 человек ранен. Ночью на территории области раздавались воздушные тревоги. Спасательные работы в здании Николаевской ОГА завершены (36 человек погибли, 33 ранены).

Харьковская область. Ночью продолжались хаотические обстрелы жилых районов Харькова. Также оккупанты обстреляли Дергачи, Барвенково, Чугуев. В Чугуеве 2 погибших. Эвакуацию населения проводят в Барвенковом и Лозовой. Бои ведутся на Изюмском направлении.

В Луганской области россияне не прекращают попытки взять Рубежное и Попасную. Ситуация тяжелая. В некоторые районы Попасной и Рубежного не могут добраться ни спасатели, ни врачи скорой. Обстрелы очень плотные, продолжаются уличные бои. В Рубежном людей хоронят во дворах. Собрать информацию о пострадавших в результате боевых действий пока невозможно.

В Донецкой области продолжаются интенсивные обстрелы из "Градов", танков, ствольной артиллерии Авдеевки, Нью-Йорка, Марьинки. Есть многочисленные повреждения частных домов и промышленной инфраструктуры. Около 3 ночи в Краматорске был прилет объекта (по данным властей, объект тяжелый, детали выясняются). Объемы разрушений и данные по раненым и погибшим выясняются.

Темы: Украинавойна
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