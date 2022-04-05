Зеленский объяснил, зачем после зверств в Буче вести переговоры с РФ

Президент Владимир Зеленский считает, что даже после раскрытия ужасных последствий оккупации украинских городов российскими военными нужно продолжать переговоры с российской стороной – хотя бы для решения гуманитарных вопросов.

Источник: Зеленский в интервью украинским журналистам

Детали: Зеленского спросили, понимает ли он, что с каждой "новой Бучей" украинскому обществу будет все сложнее принять какое бы то ни было соглашение с Владимиром Путиным. Президент согласился с этим.

Прямая речь: "Все мы даже возможность переговоров – я не о содержании – будем воспринимать как вызов, прежде всего свой внутренний, человеческий… Когда ты берешь себя в руки, а это просто нужно делать, я считаю, что у меня нет просто другого выбора – это будет другой вызов, внутри государства. Потому что все понимают, что то, что они сделали, – прощения этому нет. Каждая такая трагедия будет бить тебе по рукам по поводу тех или иных переговоров.

Здесь нужно все равно находить возможности для таких шагов".

Детали: Зеленский отметил, что хочется, чтобы эти переговоры были с более крепкой позицией, поэтому нужно поддерживать единство общества и иметь мощное вооружение.

В любом случае "надо выбирать шаги", добавил презилент.

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Прямая речь: "Я спокойно принимаю решения. Хочется, не хочется – так вопрос стоять не будет. Будет точно стоять вопрос переговоров – вопрос будет стоять только, насколько ты будешь стойким за столом переговоров.

Просто сказать "давайте ни о чем больше не будем говорить" – позиция самая легкая, а самое сложное – говорить, что они сделали, признать их врагом, признать, что это конкретно война России против Украины, что это геноцид, что они должны понести наказание за это.

И при всей этой позиции найти возможности, чтобы встречаться. И при встрече найти выход из этой ситуации. И при этом выходе не потерять свою территорию. Надо ставить себе такую ​​планку по поводу этих переговоров – а там будет, как будет. Может, так случится, что и не будет встречи (с Путиным)".

Детали: Зеленский добавил, что переговоры разного плана помогают в решении гуманитарных вопросов.

Так, по его словам, Турция готова вывезти раненых и убитых украинских защитников из Мариуполя – кораблями из порта Бердянска. Зеленский разговаривал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а тот говорил с президентом России Владимиром Путиным об этом.

В случае согласия нужно доехать до Бердянска. Дорога в Мариуполь заблокирована – и там много гуманитарных вопросов: продовольствие, раненые, эвакуация.

Прямая речь: "Иногда то, что обсуждают делегации, – мы не видим некоторых вещей, которые важны. Диванные эксперты говорят: зачем встречаться. Может, и не нужно встречаться, но иногда есть элементы – и вдруг это сработает. Есть элементы, которые решаются не глобальные о Донбассе и Крыме, но и вот такие элементы, их много. Их тоже нужно кому-то обсуждать и находить формат (…).

Сейчас этот первый шаг, если нам удастся, в ближайшие дни мы увидим результат. Если не удастся – мы точно будем знать, что это лично президент Российской Федерации не дает такой возможности. Хотя с разных сторон все оказівают давление, потому что это считается гуманитарным шагом.

Тогда нашим людям будет легче – даже тем, кто потерял своих детей, и легче будет ребятам в Мариуполе, потому что они по разным причинам скованы этими людьми".

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