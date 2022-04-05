На Востоке Украины военные за сутки уничтожили до 80 россиян и 4 танка
Вторник, 5 апреля 2022, 23:53
Украинские защитники в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" 5 апреля уничтожили до 80 захватчиков, 3 танка, а 1 удалось захватить.
Источник: оперативно-тактическая группировка "Схід"
Дословно: "5 апреля российские фашистские войска совершили 1 атаку.
Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. В ходе боев наши воины уничтожили:
- личного состава – до 80,
- танков – 4 (из них захвачено – 1)
- БТР – 9
- БМП – 10
- миномет – 1
- БМ-21 – 1
- АО – 17
- БПЛА – 1
- топливозаправщики – 2".
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