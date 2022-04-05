На Востоке Украины военные за сутки уничтожили до 80 россиян и 4 танка

Украинские защитники в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" 5 апреля уничтожили до 80 захватчиков, 3 танка, а 1 удалось захватить.

Источник: оперативно-тактическая группировка "Схід"

Дословно: "5 апреля российские фашистские войска совершили 1 атаку.

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Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. В ходе боев наши воины уничтожили: