На Востоке Украины военные за сутки уничтожили до 80 россиян и 4 танка

Украинские защитники в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" 5 апреля уничтожили до 80 захватчиков, 3 танка, а 1 удалось захватить.

Источник: оперативно-тактическая группировка "Схід"

Дословно: "5 апреля российские фашистские войска совершили 1 атаку.

Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. В ходе боев наши воины уничтожили:

личного состава – до 80,

танков – 4 (из них захвачено – 1)

БТР – 9

БМП – 10

миномет – 1

БМ-21 – 1

АО – 17

БПЛА – 1

топливозаправщики – 2".