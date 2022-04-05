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На Востоке Украины военные за сутки уничтожили до 80 россиян и 4 танка

Алена МазуренкоВторник, 5 апреля 2022, 23:53
На Востоке Украины военные за сутки уничтожили до 80 россиян и 4 танка
фото: "Схід"

Украинские защитники в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" 5 апреля уничтожили до 80 захватчиков, 3 танка, а 1 удалось захватить.

Источник: оперативно-тактическая группировка "Схід"

Дословно: "5 апреля российские фашистские войска совершили 1 атаку.

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Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. В ходе боев наши воины уничтожили:

  • личного состава – до 80,
  • танков – 4 (из них захвачено – 1)
  • БТР – 9
  • БМП – 10
  • миномет – 1
  • БМ-21 – 1
  • АО – 17
  • БПЛА – 1
  • топливозаправщики – 2".

Темы: война
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