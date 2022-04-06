Конгрессмены просят Байдена усилить киберзащиту Украины

Конгрессмены от Демократической партии просят президента США Джо Байдена усилить защиту Украины от хакерских атак РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Письмо президенту США написали сенатор Эд Марки и депутат Палаты представителей Билл Киттинг.

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Они выразили обеспокоенность тем, что Россия может начать дальнейшие кибератаки против Украины, тем самым проверяя решительность НАТО. В качестве примера они упоминают массированную кибератаку на "Укртелеком", произошедшую 28 марта.

Конгрессмены предлагают укрепить сотрудничество с Украиной недавно созданного Бюро по кибербезопасности при Госдепе. Также они призывают Байдена "немедленно" назначить посла по особым поручениям, которій должен возглавить Бюро.

CNN обратился за комментарием к Белому дому.

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Там отмечают, что в США уже предоставило Украине помощь в размере нескольких миллионов долларов в защиту от хакеров. Кроме того, в конце прошлого года США направили в Украину группу специалистов по киберзащите, чтобы помочь защитить украинскую инфраструктуру от атак РФ.

Там отмечают, несмотря на ожидания аналитиков, многочисленные хакерские атаки РФ не привели к разрушительным взломам критической инфраструктуры Украины.