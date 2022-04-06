Россияне потеряли уже 150 самолетов и около 700 танков на войне - Генштаб

За время войны российские оккупационные войска потеряли 684 танка, 150 самолетов и 135 вертолетов.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.04:

личного состава – около 18600 человек,

танков ‒ 684 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1861 ед,

артиллерийских систем – 332 ед,

РСЗО - 107 ед,

средства ПВО - 55 ед,

самолетов – 150 ед,

вертолетов – 135 ед,

автомобильной техники - 1324 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 96.

Специальная техника – 25.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются.