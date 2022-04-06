Россияне потеряли уже 150 самолетов и около 700 танков на войне - Генштаб
Среда, 6 апреля 2022, 10:05
За время войны российские оккупационные войска потеряли 684 танка, 150 самолетов и 135 вертолетов.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.04:
- личного состава – около 18600 человек,
- танков ‒ 684 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1861 ед,
- артиллерийских систем – 332 ед,
- РСЗО - 107 ед,
- средства ПВО - 55 ед,
- самолетов – 150 ед,
- вертолетов – 135 ед,
- автомобильной техники - 1324 ед,
- корабли /катера - 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 96.
- Специальная техника – 25.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются.
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