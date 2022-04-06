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Россияне потеряли уже 150 самолетов и около 700 танков на войне - Генштаб

Роман ПетренкоСреда, 6 апреля 2022, 10:05

За время войны российские оккупационные войска потеряли 684 танка, 150 самолетов и 135 вертолетов.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.04:

  • личного состава – около 18600 человек,
  • танков ‒ 684 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1861 ед,
  • артиллерийских систем – 332 ед,
  • РСЗО - 107 ед,
  • средства ПВО - 55 ед,
  • самолетов – 150 ед,
  • вертолетов – 135 ед,
  • автомобильной техники - 1324 ед,
  • корабли /катера - 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 96.
  • Специальная техника – 25.
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются.

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Темы: ГенштабВооруженные силывойнаРосcия
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