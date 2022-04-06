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Агрессор рассылает вирус от имени СБУ – предупреждение спецслужбы

Валентина РоманенкоСреда, 6 апреля 2022, 15:31

Под видом инструкции действий в период военного времени российские хакеры рассылают опасный вирус государственным работникам Донецкой области.

Источник: спикер СБУ в Донецкой и Луганской областях Карина Захидна в Facebook

Прямая речь: "Внимание! Очередной вражеский фейк! Враг от имени сотрудника СБУ присылает сообщения с вирусным файлом работникам государственного сектора Донецкой области. В переписке оккупанты побуждают скачать файл с якобы инструкцией действий на период военного времени.

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Таким образом, страна-агрессор пытается установить вирусное программное обеспечение на телефоны и компьютеры госслужащих и собрать конфиденциальную информацию. Однако заявляем официально: никаких рассылок со стороны СБУ не было".

 

Детали: СБУ в очередной раз призывает не вступать в диалог, не открывать и не загружать файлы от неизвестных лиц и просто удалять всю переписку.

Темы: СБУРосcияхакерывойна
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