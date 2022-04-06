Мариуполь: бойцы "Азова" повредили 2 танка РФ, уничтожили склад боеприпасов и пехоту

За сутки бойцы полка "Азов" в Мариуполе повредили два российских танка, уничтожили склад боеприпасов и много вражеской пехоты.

Источник: Азов-Мариуполь

Дословно: "За сутки бойцы полка "Азов" повредили 2 танка, уничтожили склад боеприпасов врага и много вражеской пехоты".

Детали: В полку заявили, что оккупационные войска продолжают совершать военные преступления, в частности, используют фосфорные бомбы, сбрасывая их на город.

Сообщается также, что за период полномасштабной войны заключено пять браков с бойцами полка "Азов", защищающих Мариуполь.

Предыстория:

Мариуполь с начала марта находится в блокаде. Российские военные не допускают гуманитарную помощь, обстреливают мирное население, сбрасывают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

31 марта командование полка Национальной гвардии "Азов" призвало военно-политическое руководство Украины провести операцию по деблокаде Мариуполя.