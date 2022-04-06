Маріуполь: бійці "Азова" пошкодили 2 танки РФ, знищили склад боєприпасів і піхоту

За добу бійці полку "Азов" у Маріуполі пошкодили 2 російських танки, знищили склад боєприпасів та багато ворожої піхоти.

Джерело: Азов-Маріуполь

Дослівно: "За добу бійці полку "Азов" пошкодили 2 танки, знищили склад боєприпасів ворога та багато ворожої піхоти".

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Деталі: У полку заявили, що окупаційні війська продовжують скоювати військові злочини, зокрема використовуючи фосфорні бомби, скидаючи їх на місто.

Повідомляється також, що за період повномасштабної війни укладено п'ять шлюбів з бійцями полку "Азов", які боронять Маріуполь.

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